İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP'de Aslan güven tazeledi

CHP Malatya Akçadağ ilçe kongresinde Ali Aslan yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.


CHP Akçadağ İlçe Kongresi CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ,Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ve partililerin katılımlarıyla Akçadağ Öğretmenevi'nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, tek liste gidilen kongrede Ali Aslan yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.


Başkan Aslan'ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:


"Özkan Aksu,Bülent Çubuk,Mehmet Güngör,Ali Kaçin,Hüseyin Karabulut,Abdurrahman Karakuş,Okyar Karakuş,İlhan Keskin,Ali Peköz,Hüseyin Şentürk,Hüseyin Timur ve Bayram Yazıcı."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.