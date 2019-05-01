CHP'den 1 Mayıs kutlaması

CHP Malatya İl Teşkilatı Malatya'da düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına katıldı. Kutlamalar kapsamında parti binası önünde toplanan kalabalık guruba seslenen İl Başkanı Enver Kiraz, “Bugün 1 Mayıs işçinin, emekçinin, köylünün, çiftçinin, çalışamayanın, iş bulamayanın, işsizin, evine ekmek götüremeyenin herkesin bayramı. Dolayısıyla bir bayram değil 1 Mayıs dayanışma günü bugün mücadele günü haklarımız için hukukumuz için adalet için mücadele günü bugün. Bu anlamda bütün halkımızın 1 Mayıs mücadele ve dayanışma gününü yürekten kutluyoruz. Değerli dostlar 1 Mayısa maalesef bir ekonomik krizin hepimizin üzerine çöktüğü bir dönemde giriyoruz. Uzun süredir bu ekonomik kriz özellikle işçi kesimler olmak üzere herkesi çok derinden etkilemektedir. Bugün en temel ihtiyaçlarımızı karşılamak lüks olmuş durumdadır, manava gitmek lüks olmuş durumdadır, soğan almak lüks olmuş durumdadır, evimize ekmek götürmek lüks olmuş durumdadır. Böyle bir ortamda 1 Mayısı kutluyoruz. Aynı zamanda emeklilikte yaşa takınanların çok büyük sıkıntılar yaşadığı 1 Mayısa gidiyoruz.

İl Başkanı Kiraz'ın konuşmasının ardından partililer davul zurna ve sloganlar eşliğinde Emeksiz Caddesine kadar yürüdü