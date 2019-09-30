CHP'den Gazeteciler Cemiyeti'ne hayırlı olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve yönetimi, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Başkanı Enver Kiraz, beraberinde Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe yönetimleri ve meclis üyeleri ile birlikte Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Vahap Güner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Başkanı Kiraz, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Haydar Karaduman'ın basın dünyasına önemli hizmetleri olduğunu dile getirerek, “Buradan bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun yerine seçilen Vahap Güner'e de hayırlı olsun diyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yerel basının uzun süredir ciddi problemler yaşadığını dile getiren Kiraz, “Son dönemlerde kağıt baskı maliyetlerinin yüksek olması, destekleme konusunda da eksiklikler ciddi manada hissediliyor. Birçok basın kuruluşu ayakta durmakta zorlanıyor. Yine televizyonlarda da uydu ücretlerinin yüksekliği ile ilgili ciddi problemler var, bunların aşılması lazım. Malatya'dan bir başlangıç olarak, Anadolu basının ciddi manada desteklenmesi gerekiyor. Çünkü basın gerçekten hepimizin haber alma özgürlüğünü sağlayan, gözümüz kulağımız olan önemli bir kuruluş” ifadelerini kullandı.

Basının her zaman desteklenmesi gerektiğini dile getiren Kiraz, “Yazılı ve görsel basının, internet medyacılığının desteklenmesi gerekiyor. Özgürce haber yapmalarının önünün açılması gerekiyor. CHP olarak zaman zaman çalışmalar yapıyoruz bu konuda. Basınımızın güçlenmesi, tarafsız ve objektif haberler yapabilmesi için bizlerde mutlaka bir çaba içerisinde olacağız” dedi.

Cemiyet Başkanı Vahap Güner ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Cemiyetimiz bölgede en önemli cemiyetlerden birisidir. Bu seviyeye gelişimize önemli katkı sunan Haydar Karaduman'ın yapmış olduğu çalışmalardır. Bizde bu yoldan devam edeceği” şeklinde konuştu.

Cemiyet olarak önemli bir projelerinin olduğunu da anımsatan Güner, “Mehmet Buyruk Caddesinde cemiyetimize tahsis edilmiş bir arsamız bulunuyor. Burada Malatya Büyükşehir'nin desteği ile Haydar Karaduman'ın adının verileceği bir basın kompleksi yapılması planlanıyor. Bizde CHP'nin bu konuda bize destek vereceğini umuyoruz” diye konuştu.