CHP'den İmamoğlu'na bağış desteği

CHP Hekimhan ilçe teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası destek verdi.

CHP Hekimhan ilçe teşkilatı topluca bankaya giderek İmamoğlu'nun seçim kampanyası için bağışta bulundu. Burada bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, İstanbul'daki seçimlerin YSK eliyle yok sayıldığını ifade ederek, "İstanbul Büyükşehir belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu dur, bunu her aşamada söylüyoruz. Gerekçeli karar açıklandı, bu kararda şunu net olarak gördük ki herhangi bir hırsızlık yok, çalma yok geçersiz sebeplerle seçimin iptal edildiğini görüyoruz. Bu haksızlık karşısında sadece İstanbul değil bütün Türkiye harekete geçmiş durumda. Malatya teşkilatı olarak bugün Hekiman örgütümüz ve belediye başkanımız Turan Karadağ, belediye yönetimi ve değerli Hekimhanlılarla birlikte yapılan haksızlığa karşı desteğimizi açıklamak istiyoruz. Malatya'da insanların demokrasiye nasıl sahip çıktığını bu tabloyla göstermek istiyoruz. Hekimhanlılar bu geniş katılımlarıyla demokrasiye sahip çıktıklarını bir kez daha gösterdiler. Bütün Hekimhanlılara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 23 Haziran'daki seçimlerde inanıyoruz ki Ekrem İmamoğlu yeniden Başkan olacak 23 Haziran'da her şey çok güzel olacak diyoruz" diye konuştu.