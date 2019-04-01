CHP'den seçim değerlendirmesi

Kiraz, bu seçimin ilerdeki seçimler için huzur verdiğini ifade ederek, “Şunu mutlulukla ifade etmek gerekiyor ki uzun bir süredir CHPlilerin onla ittifak yapan bütün tabanın huzurlu ve mutlu bir sabaha uyandıklarını görüyoruz. Bu seçim önümüzdeki seçimler için umut vaat ediyor. Birçok seçimde olduğu gibi yine haksız rekabetin olduğu, belediyelerin kamu kurumlarının bütün imkânlarını bir ittifak ve parti lehine kullanıldığı ve kendi imkânlarımızla yaptırdığımız bez afişlere bile tahammül edilmediği bir ortamda seçim geçirdik. Bu zorlu şartlarda ekonomik sıkıntılarında vatandaşların üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu sahada tespit ettik. Her yer de önemli sıkıntıların olduğu bir gerçek. En önemli üzüntülerimizden birisi Pütürge ‘de iki Saadet Partili sandık görevlisi vurularak öldürüldü. Tüm Türkiye'nin konuştuğu üzücü olaylardan biri oldu. İki genç kardeşimize Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

Arapgir'de CHP adayı Haluk Cömertoğlu'nun kazandığını aktaran Kiraz, “Oylarımızı çok arttırdığımız, yarışta ortak olduğumuz ilçelerimiz vardı. Örneğin Akçadağ'da çok az bir farkla seçimi kaybettik. Ancak sandıklara itirazlarımız var. Akçadağ'da seçim henüz kesinleşmedi. Sonuçları hep beraber bekleyeceğiz. Partimizin oyu ciddi bir oranda arttı. Doğanşehir'de de oylarımızda büyük bir artış var. Kuluncak, Yazıhan'da öyle. Yeşilyurt'ta ittifak olmamasına rağmen, adayımız ayrı yarışmasına rağmen oyumuzu ve meclis üye sayımızı koruduk, büyükşehir'de psikolojik sınır olan yüz bini aştık. Bize inanıp güvenen her seçmenimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İYİ Parti ile yaptığımız ittifakta bizlerle destek veren yurttaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu seçimlerde belediye meclis üyeliği sayılarımızda ciddi bir artış söz konusu. Büyükşehirde grup oluşturabilecek bir potansiyeli yakaladık. Önümüzdeki dönem büyükşehirde CHP'nin sesi daha gür yankılanacak. Bütün komisyonlarda yer alıp halkımızın taleplerini sonuna kadar savunacağız. Bir önceki seçimlerle kıyasladığımızda ittifakla beraber oylarımızı koruduğumuz görülüyor” diye konuştu.