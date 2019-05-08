CHP'den YSK kararına tepki

CHP Malatya İl başkanı Enver Kiraz YSK'nın İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesi kararına sert tepki gösterdi.

Kiraz parti binasında düzenlediği basın toplantısında, “6 Mayıs'ta YSK bir karar verdi ve demokrasi tarihine kara bir leke bıraktı. Bu unutulmayacak önemli bir kara leke. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi demokrasiye vurulmuş bir darbedir. Darbeler her zaman topla tüfekle yapılmıyor. Bir kurumu ele geçirerek yapılmış bir darbedir. Biz bu darbenin karşısındayız çünkü hiçbir geçerli sebebi yok ve demokrasi tarihinde bizi komik düşüren durumla karşı karşıyayız. Bütün oylar aynı zarfa konuldu ve aynı zarfa konulan 3 oy geçerli sayılıyor muhtarlık geçerli, belediye meclisi geçerli ama büyükşehire kullanılan oy usulsüz sayılıyor. Kendi işine geldiğine geçerli işine gelmediğine geçersiz denen bir dünya olmaması lazım ne yaparlarsa yapsınlar bütün Türkiye bunu görüyor ve ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Belediye Başkanıdır. 23 Haziran'da İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktır. Buna kesinlikle inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kiraz konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Malatya'da bu açıklamayı yapmamızın en önemli sebeplerinden birisi İstanbul önemli bir kent Türkiye'nin kalbi. İstanbul'daki Malatyalıların sayısı bir hayli fazla dolayısıyla bu sadece Ekrem İmamoğlu'na yapılmış bir haksızlık değildir. Türkiye'ye yapılmış bir haksızlıktır. Bizler Malatya olarak bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun yanında olacağız Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda İstanbul'a Malatya'nın desteğini sunacağız aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun talepleri doğrultusunda, İstanbul il örgütümüzün talepleri doğrultusunda elimizden ne geliyorsa bunu Malatya'dan İstanbul'a sunacağız. Artık bu seçim bir demokrasi sorunu halini almıştır. Ekrem İmamoğlu 82 milyonun adayıdır dolayısıyla Malatya olarak bizim de adayımızdır. Yara alan demokrasiyi hep birlikte güçlendireceğiz. Hiç kimse merak etmesin umut var, her şey çok güzel olacak” diye konuştu.