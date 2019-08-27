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CHP'li başkana silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’a silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.

CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan'a silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, dün CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın katılımı ile CHP Akçadağ İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen divan toplantısında konuşma yapan CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan'a silahlı saldırıda bulunduktan sonra olay yerinde kaçan C.S., Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğünün başarılı çalışması sonrasında Malatya kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra Akçadağ ilçesine götürülen C.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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