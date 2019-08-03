CHP'li Başkanlardan İzmir çıkarması

CHP'li Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, İzmir'de çeşitli temaslarda bulundular.

CHP Genel Başkan Yardımcı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın öncülüğünde İzmir'e giden CHP'li Belediye Başkanları Mehmet Kızıldaş, Turan Karadağ ve Haluk Cömertoğlu ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Karşılıklı istişarenin yapıldığı ziyarette ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “31 Mart Yerel Seçimleri bizlere büyük sorumluluk getirdi. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Türkiye'de adil, katılımcı ve şeffaf bir yönetim ortaya koymak için belediye başkanlarımızla canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu umudu ortaya koyan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

CHP'li Belediye Başkanları daha sonra Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ı da makamında ziyaret etti. Sonrasında Narlıdere İlçesinde bulunan Narlıdere Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneğinde Malatyalılarla bir araya gelen Başkanlar, burada hemşehrileri ile sohbet etti.

CHP'li Başkanlar daha sonra ise Karabağlar Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Seferihisar CHP İlçe Başkanlığı ve Seferihisar'daki CHP Gençlik kampını da ziyaret etti. Ziyaretlere Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ve İşadamı Mustafa Nadir Çıplak'ta eşlik etti.