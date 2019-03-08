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CHP'li Gökçe Arguvan'daydı

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe, Arguvan’da, Arguvan Belediye Başkanı ve CHP Belediye başkan adayı Mehmet Kızıldaş’ın, proje tanıtım toplantısına katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe, Arguvan'da, Arguvan Belediye Başkanı ve CHP Belediye başkan adayı Mehmet Kızıldaş'ın, proje tanıtım toplantısına katıldı.


Toplantıda konuşan CHP adayı Gökçe, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin başarılarına değinerek, “ Arguvan'da işte böyle, hizmetleri ile insanlarımızı mutlu eden türkü diyarı memleketimiz ve vazgeçilmezimizdir” dedi.


Gökçe, “Cumhuriyet Halk Partisinin yönettiği kentlerde, ilçelerde gerçekten belediyelerimiz ödüller alıyor, insanlar mutlu ve yaşanan gelişimin önünü açan belediye yönetimleri ile farklı bir anlayış bizi karşılıyor. İşte Arguvan da bunlardan bir tanesi. Arguvan, bizim değerimiz. Arguvan, bizim türkü değerimiz, tüm Arguvanlıların nezdinde başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu seçimde de yanında olduğumuzu huzurunuzda ifade ediyorum. Başkanımıza teşekkür ederken şunu belirtmek istiyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi de sizin olacak. Ve Malatya Büyükşehir Belediyesi, demokrasimizin beşiği, onun kaynağı, Cumhuriyet Halk Partisinin kazandığı yerlerden olacak” diye konuştu.

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