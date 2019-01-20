CHP'li Gökçe, çalışmalarını sürdürüyor

31 Mart Yerel seçimlerinde Türkiye'nin birçok noktasında CHP ile Millet İttifakı çerçevesinde hareket eden İYİ Parti'nin Malatya İl teşkilatını ziyaret eden Gökçe, çalışmaları hakkında bilgiler vererek “Sorunları dinliyor, çözümleri konusunda da projeler hazırlıyoruz” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Gökmen Özdal ve yönetim kurulu tarafından karşılanan Gökçe, Malatya'nın 16 yıllık yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarının iyi değerlendirmesi ve sorgulanması gerektiğini belirterek “Malatya hak ettiği hizmetleri alamamıştır. Biz bu seçimlerde toplumun her kesimi ile bir araya gelip sorunlarını dinliyoruz. O doğrultuda da projelerimizi hazırlıyoruz. 31 Mart yerel seçimleri Malatya'nın geleceği açısından önem taşımaktadır. Halkımız da bunun farkında” şeklinde konuştu.

İYİ Parti İl Başkanı Özdal ise, Gökçe'ye ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, seçimlerde başarılar diledi.

Gökçe ve beraberindekiler daha sonra Güzelyurtlar Dernek Başkanı Hasan Kılıç ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Dernek Başkanı Hasan Kılıç, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe'ye seçimlerde başarılar diledi.

Sorunlarını dinleyen Gökçe ise Malatya'nın sorunlarını çözmek için göreve talip olduklarını hatırlatarak, "31 Mart yerel seçimleri Malatya'nın kazanacağı bir seçim olacak. Huzur, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde sürmesini arzuladığımız seçimler sonucunda Malatya kazanacak, kaybeden olmayacaktır. Çünkü biz kazanırsak rakiplerimizin projelerini değerlendireceğiz, onlar kazanırsa kendi projelerimizi onlara sunacağız” diye konuştu.