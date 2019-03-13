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CHP'li Gökçe Doğanyol'da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe seçim çalışmaları kapsamında Doğanyol ilçesini ziyaret etti.


Başkan Adayı Soner Gökçe, önemli bir sürece girildiğini belirterek, "790 binlik bir Büyükşehrin yönetimine talibiz. Allah nasıp eder de Malatya'mız bizi bu noktaya layık görürse bu şehri ben duygusundan uzak birlikte gönüllü kuruluşlarıyla tüm sendikalarıyla ortak akılla yönetmek adına bir mücadele içinde olacağız. Toplumsal barışı sağlayan, kavgadan uzak, kutuplaştırılmadan, ötekileştirilmeyen her kesimi kucaklayan Malatya'mızın tüm değerlerine sahip çıkan inanç dışlamayan tüm değerleri dışlamayan yapı içerisinde hizmet adına yola çıktık” diye konuştu.

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