CHP'li Gökçe, gezilerini sürdürüyor

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Soner Gökçe, STK ziyaretleri kapsamında ilk olarak Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cem Vakfı Başkanı Doğan, "Siyasi geleneğimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün çizmiş olduğu, bizi yönlendirdiği yolda ilerliyorsunuz. Bu rotada devam eden bu çizgiyi daha da ileri götürmek isteyen toplum liderlerine ihtiyacı var. Derneğimizi ziyaret eden CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe'ye 31 Mart yerel seçimlerde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan adayı Gökçe ise çalışmaya ilk başladıkları günden itibaren toplumun değerlerine önem vereceklerini vurguladıklarını hatırlatarak, " Cumhuriyet bizim ortak değerimiz. Cumhuriyetin temel değerleri bizim önceliklerimiz, çağdaş sosyal bir hukuk devletinde mutlu bir şekilde cumhuriyetimizin temel ilkelerinin korunduğu bir yaşam istiyoruz. Bu noktada sizlerin çalışmalarını biliyoruz. Vakfın çalışmalarında da sizlere başarılar diliyorum. Biz halkımızın mutluluğu için çalışacağız ve projeler geliştireceğiz. Bu konuda da sizlerin fikir ve düşüncelerinize önem vereceğiz" diye konuştu.

Gökçe, CEM Vakfının çalışmalarının Malatya açısından da son derece önemli olduğunu ifade ederek, yakında Malatya'da her kesimi mutlu edeceğine inandıkları projelerini kamuoyu ile paylaşacaklarını da hatırlattı.

Gökçe ve beraberindekiler daha sonra Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Özcan Gözene'yi ziyaret etti.

Burada konuşan Dernek Başkanı Özcan Gözene, 31 Mart yerel seçimlerinin Malatya açısından son derece önemli olduğunu dile getirerek “Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe'yi tanıyoruz, ben inanıyorum ki şehrimizin sorun ve sıkıntılarına hakim olan birisi, kendisinin çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum "dedi.

Gökçe ise STK'ların toplumun temel taşları olduğunu kaydederek “Sizlerin fikirleri ve düşünceleri bizler için çok önemli. Birebir halkımızla iç içe yaşayan ve o sorunları birlikte hisseden, çözüm noktasında adım atan, bizlerle bu fikirleri ileten sizlersiniz. Yeşiltepe ve çevre yolu alt bölgesinin sorunlarını biliyoruz. Bu sorunların çözümü bizim önceliğimiz olacaktır. Bu bölge imar konusunda ihmal edilmiştir. Bunu biliyoruz, bu yönde çalışmalarımız bulunmakta " diye konuştu.