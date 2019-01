CHP'li Gökçe Hekimhan ilçesini ziyaret etti

Gökçe, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve beraberindekilerle ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Hekimhan İlçe başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Gökçe, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerinde Hekimhan'da ve Malatya genelinde güzel sonuçlar alacaklarına inandıklarını ifade ederek “Bu noktada heyecanımız en üs noktada, halkımızın gönlünde yerimiz olduğumuzu biliyoruz” dedi.

Adaylığının açıklanmasından sonra ildeki diğer adaylarla iş birliği içerisinde CHP'nin başarısı için çalıştıklarını kaydeden Gökçe, “Bu seçimde ayrı bir durumda söz konusu. Malatya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilk defa Hekimhanlı bir hemşehriniz aday oldu. Bu yüzden Hekimhan'da CHP'nin açık ara birinci parti olarak çıkacağına da kuşkumuz yok. Hep birlikte çok güzel sonuçlar alacağız” şeklinde konuştu.

CHP'li Gökçe ve beraberindekiler daha sonra Basak Mahallesinde gerçekleştirilen kış yarısı etkinliklerine katıldı. Her yıl geleneksel olarak kutlanan, kış yarısı etkinliğinin bu yılki bölümüne katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Gökçe, “Sizlerin yanında olmaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Burada bizi yalnız bırakmayan, Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve CHP Belediye Başkan adayımıza teşekkür ediyorum. Ben burada misafir olarak değil ev sahibi olarak kendimi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Son olarak Ali Kapısı Derneğini de ziyaret eden Başkan Adayı Gökçe, burada dernek başkanı Muhsin Topalcengiz ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Malatya'mının her platformda değerlerine sahip çıkacaklarını dile getiren Gökçe, “Sosyal devlet olmanın anlamı zaten budur. Eğer nasip olursa, bizlerde sizlerle birlikte sorunlarınızı çözmeye ve tüm etkinliklerinizde sizlerle beraber olacağımızı bilmenizi istiyorum. Sadece bir yerel yöneticilik noktasında bir noktaya gelince sizlerle beraber olmak değil. Şunu bilmenizi istiyorum, şahsım olarak her zaman emrinizdeyim, yerel yönetim sonucu ne olursa olsun, sizler gibi çok saygın ve maneviyata önem veren, bu değerleri yaşatmak gayreti içinde olan siz değerli insanların her zaman emrindeyim” şeklinde konuştu.