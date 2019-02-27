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CHP'li Gökçe'den esnaf ziyaretleri

Seçim gezileri kapsamında esnaf ziyaretinde bulunan CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, şehri ortak akılla yöneteceklerini vurguladı.


31 Mart 2019 yerel seçimler öncesi ziyaretlerini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Söner Gökçe kentteki esnafları ziyaret ederek sonlarını dinliyor ve projelerine ilişkin bilgiler veriyor. Yerel seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Gökçe, halkın da desteği ile seçilmeleri durumunda şehri ortak akılla yöneteceklerini söyledi.


Ziyaretler sırasında vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Gökçe, seçime katılım oranının da yüksek olması gerektiğini dile getirerek, herkesin sandığa giderek tercihlerini yapması gerektiğini ifade etti.

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