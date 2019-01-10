CHP'li Gökçe'den Gazeteciler Günü mesajı

Gökçe mesajında, "Ülkemizde gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan, Türk basınında dönüm noktası olan 212 sayılı yasanın 1961 yılında kabul edilmesi ile her yıl 10 Ocak tarihi çalışan gazeteciler günü olarak kutlanmaktadır. Kamuoyunun haber alma hakkını yerine getirmek amacıyla doğru eksiksiz ve tarafsız bilgi akışı için ter döken emek veren fedakarca zor şartlarda çalışan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü içtenlikle kutluyorum. Önemli bir kamu görevi olan çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Özgür ve tarafsız bir basın için, içinde bulunduğumuz günler kutlamadan öte bir mücadele günü durumundadır, bu noktada değerli basın mensuplarına mücadelelerinde de üstün başarılar diliyorum. Tüm basın mensuplarını değerli gazeteci arkadaşlarımı saygı ile selamlıyorum, gününüz kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.