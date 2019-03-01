CHP'li Gökçe'den Hekimhan'a çıkarma

Toplantı konuşan CHP'li Gökçe “Ülkemiz ve Malatya'mız Hekimhan'ımızın yaşadığı sıkıntılar içinde bulunduğu çıkmaz, gerçekten yaşadığımız problemler ortada hepimizi bu toplum evladı yaşadığımız yerde bu sıkıntılar bu zihniyetle 17 yıldır bu ülkeye hizmet eden Malatya'ya hizmet eden ve her yerden çok önemli destekler almış, bu emanet gerçekten layık olamayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. İstihdamın büyüdüğü, istihdam problemin büyüdüğü işsizliğin artığı bu günlerde soğan patlıcan kuruduğuna girmiş vatandaşla karşı karşıya kalmış bir yönetim anlayışıyla bu gün karşı karşıyayız maalesef sıkıntılar yaşıyoruz. Bu zihniyetin ülkeye verdiği zarar herkesin bilincinde o yüzden hepimiz elimizi vicdanımıza koyarak ülkemizin yaşadığı bu sıkıntıyı memleketimizin yaşadığı bu sıkıntı karşısında hesap sorabilen içinde bulunduğu durumun karşısında çözüm üretecek bir sinerjiyi oluşturacak heyecan ve vizyona sahip olan inançlı Cumhuriyet Halk Partisine ittifak olan İyi Partili hemşehrilerimizin yönetim kadrolarının Hekimhan'da iş başına gelmesi noktasında sizlerin destek vermesini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Hekimhan Belediye Başkan adayının seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.