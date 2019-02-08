CHP'li Gökçe'den ortak akıl vurgusu

Tüm Malatyalı hemşehrilerimizin adayıyım” dedi.

31 Mart yerel seçimler öncesi, sivil toplum örgütlerine yönelik ziyaretlerini sürdüren CHP Adayı Gökçe seçim çalışmaları kapsamında, Malatya Toplum Gönüllüleri Dernek Başkanı Mehmet Emin Kurtuluş ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren, Malatya Toplum Gönüllüleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Kurtuluş, CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe'ye başarılar diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe ise, “Malatyamızda 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili bir çalışma süreci yaşıyoruz. Malatya'mızın tüm kesimlerini kucaklayan, etnik dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun, memleketi neresi olursa olsun, herkesi kucaklıyoruz. Asla ayrım yapılmayacak, yapmayacağız. Yakamızda, parti rozeti olmayacak. Özalımıza da, İnönü'müze de, Recai Kutan'ımıza da sahip çıkacağız. Malatyamızın tümünü kucaklayacak bir yönetim sergilemek istiyoruz. Malatyalı hemşehrilerimiz, Büyükşehir Belediyesine baktığı zaman, kendisini görmeli. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti Büyükşehir Adayı Soner Gökçe olarak karşınızdayım. Ama hiç kimse bana, AKP 'li seçmenlerimizin adayı değil diyemez. Ben AKP 'li kardeşlerimin hemşehrilerimin de adayıyım. AKP 'li, MHP 'Li, CHP 'li, İYİ partili, Saadetli, tüm kesimlerin adayıyım. Malatya 'yı kucaklayacağız. Değerlerimizi kucaklayacağız. İnançlarımıza saygılı olacağız. Başı kapalı ya da açık, tüm hanım kardeşlerimin başım üstünde yeri var. Cami eksikliği gördüğümüz yerde, en güzel camiyi en özel projeler çizdirerek, vatandaşımızın öngörülerini alarak, biz yaptıracağız. Kimse, inançlarımızı kendi tekeline almasın. İnançlıyız çok şükür. Bin şükür Müslümanız. Genel siyaseti, mecliste yapıyorlar. Ankara'da yapılıyor. Bizim hedefimiz, Malatyamıza, en ücra köşeye, hizmet götürmek olacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP adayı Gökçe, beraberindeki heyet ile daha sonra Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı Gökçe ve beraberindekilere teşekkür eden Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Gökçe'ye başarılar diledi.

Daha sonra konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe ise, siyasetin bir araç olduğuna vurgulayarak, temel amacının, Malatya da yaşam kalitesini artırmak olduğunu belirtti. Avukat Gökçe, “Bu amaç etrafında birleşelim istiyorum. İstişarelerle, ortak akılla, birlikte yönetme talebimizi herkese ifade ediyorum. Toplumumuz da maalesef istişare yok. Ortak akılla hareket edilen bir durum yok. İstişare yok. 1 Nisan itibariyle, aynı şehirde yaşayan ve teneffüs eden, aynı suyu içen insanlar olarak, ortak amacımız yaşanılabilir Malatya olmalı. Her kesimden, her bölgeden insanımızla, gönül gönüle ve bir olacağız. Gönlümüzde, yüreğimiz de Malatya sevdalısı herkese açık olacak. İnşallah yolumuzda açık olacak” diye konuştu.