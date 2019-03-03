CHP'li Gökçe'den ortak akıl vurgusu

31 Mart yerel seçimler öncesi ziyaretlerini sürdüren CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya şube Başkanı Muharrem Poyraz'ı ziyaret etti.

Ziyarette projelerinden bahseden Gökçe, Malatya'yı ortak akılla yöneteceklerini söyledi.

MÜSİAD üyelerinin sorularını yanıtlayan Gökçe, “CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçim kampanyalarımızı yürütmeye çalışıyoruz ama Malatya'da billboardlarımıza saldırı oluyor. İktidar partisinin afişleri ise yollarda binalarda her yerde var. Bu adil değil” ifadelerini kullandı.

Malatya ‘nın en önemli sorunlarından bir tanesinin istihdam ve ekonomi olduğunu kaydeden Gökçe, “Belediyenin merkez yönetime girip girmediğine bakmadan Malatya'mızda sanayin gelişmesi adına istihdam sorunun çözülmesi adına önemli projelerimiz var” diye konuştu.

MÜSİAD Şube Başkanı Muharrem Poyraz ise, CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Soner Gökçe'ye teşekkür ederek, başarı diledi.