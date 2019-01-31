CHP'li Gökçe'den siyasi partilere ziyaret

CHP'li Gökçe ve beraberindekiler ilk olarak Hekimhan AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti. Gökçe burada AK Parti İlçe Başkanı Hacı Özhan, belediye başkan aday adayı Kemal Deniz ve partililer tarafından sıcak bir ortamda karşılandı.

İlçe Başkanı Özhan, 31 Mart seçimleri öncesi huzurlu ve güvenli bir seçim sürecinin yaşanacağını belirterek, “Hizmet ön plana çıksın, vizyonunu anlatan, diğerinin önüne geçsin. Derdimiz Hekimhan belli bir yere gelebilsin, bu iş gerçekten bir gönül işi” dedi.

CHP'li Gökçe ise Malatya'da tüm siyasi parti adayları ile diyalog içinde başka bir bakış açısı oluşturmak istediklerini ifade ederek, “ Biz, 31 Mart yerel seçimlerinde birlik ve beraberlik içerisinde, gerçekten memleketlimizin ihtiyaçlarını ortaya koyma anlayışında olacağız. Bu amaçla değil taşın altına elimizi, tüm gövdemizi koyuyoruz. Bu hassasiyet ile tüm Hekimhan'da, aday olan arkadaşlarımızı, tüm ilçe başkanlıklarını, her siyasi partiyi ziyaret etmek istiyorum. Hepsiyle istişare içerisinde olmak istiyorum, çünkü Hekimhan bizim ortak değerimiz. Siyaset, hizmet için kullanılan bir mekanizma asıl olan ve önceliğimiz Hekimhan'dır. Bu anlamada, birlik ve beraberliğimizin, vatanımızın, milletimizin, bölünmezliğini, Cumhuriyetimizin temel ilkelerinin korunması tek ön şartımızdır. İnşallah, yerel yöneticilikte hizmetlerin yarıştığı, kimsenin ötekileştirilmediği, kutuplaşmanın olmadığı 31 Martın bitiminde, 1 Nisan sabahı hepimizin yüz yüze bakabileceği bir ortam diliyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra İYİ Parti Hekimhan ilçe başkanlığını ziyaret eden Gökçe, burada İlçe Başkanı Ali Rıza Çoban ve beraberindeki partililer ile bir araya geldi. İlçe Başkanı Çoban, görevi yeni devraldıklarını belirterek, “Çok çalışacağız. Ziyaretinizden fazlasıyla memnuniyet duyduk “ dedi.

CHP'li Gökçe ise Çoban'a yeni görevinde başarılar dileyerek “Kendimizi evimizde hissediyoruz. İYİ Parti ve CHP Türkiye'de ittifak yapmış, bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Malatya'mızda ve Hekimhan'ımızda. 31 Mart yerel seçiminde Hekimhan'ımızda da en güzel sonucu almak adına çalışacağız. Siyasetti el birliğiyle açmak adına, mücadele edeceğiz. Ülkemizin, Malatya'mızın Hekimhan'ımızın buna ihtiyacı var” İfadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Gökçe ve beraberindeki heyet son olarak Milliyetçi Hareket Partisi Hekimhan ilçe başkanlığını ziyaret etti.

MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici burada yaptığı konuşmada, “Soner Gökçe'yi, hem köylüm hem de akrabam olarak aramızda görmek bizleri çok mutlu etti. Allah nasip etti aday oldu. Şimdi Malatya'da bizi temsil ediyor. Biz de Hekimhan'da Milliyetçi Hareket Partisini temsil ediyoruz. Bizim köyümüz bir mozaiktir. Kendisine başarılar diliyorum “ şeklinde konuştu.

Gökçe ise, “Sizin bizde ayrı bir yeriniz var. 31 Mart yerel seçimlerine giriyoruz. Önceliğimiz Hekimhan. Şenlik içinde, huzur içinde, güven içinde memleketimize hizmetin yolunu açmaya çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz inşallah daim olsun” diye konuştu.