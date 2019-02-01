CHP'li Gökçe'nin seçim çalışması sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Soner Gökçe, Baskilliler Eğitim-Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Malatya ve ilçelerinin mevcut iktidar döneminde arzu edilen hizmetleri alamadığını ifade eden Gökçe, " Başarılı işler yapmışlar gibi algı oluşturarak halkımızı kandırıyorlar" dedi.

31 Mart Yerel seçimleri öncesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya gelen ve Malatya'nın sorunları hakkında istişarelerde bulunan CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Soner Gökçe, son olarak Baskilliler Eğitim- Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Naci Yağır ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Dernek Başkanı Yağır, yerel seçimlerin önemli olduğunu ifade ederek CHP adayı Gökçe'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür edip, başarı dileklerinde bulundu.

Hizmette tüm Malatyalıları kucaklayacaklarını ve kesinlikle ayrım yapmayacaklarını dile getiren Gökçe ise, Malatya'nın başarılı bir belediyecilik hizmeti almadığını söyledi. Bazı belediye başkanlarının "Büyük hizmetler yaptık ancak bunların açılışı ve tanıtımına çok önem vermedik" gibi açıklamalarda bulunmasını eleştiren Gökçe, " Üniversitenin oradan girin Malatya'nın her tarafını gezin kimlerin boy boy reklamları var, kimlerin ilanları var görün. Malatya'nın gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Başarılı işler yapmışlar gibi algı oluşturarak halkımızı kandırıyorlar" şeklinde konuştu.

Malatya'nın sorunlarını çok iyi bildiklerini ve sorunun çözümü içinde projeler geliştirdiklerini kaydeden Büyükşehir adayı Gökçe, “Bizler bu gün yola çıkarken, CHP ve İYİ Partinin bir ittifak adayı olarak yola çıktık ama bu gün burada hiçbir şekilde parti rozeti göremezsiniz. Bizler Malatya büyükşehir yönetimine talibiz, dolayısıyla tüm siyasi partilere oy vermiş herkesin desteğini istiyoruz. Projelerimizle Malatya'mıza daha güzel hizmet etmek adına görev talip olduk, Malatya'mızda kutuplaşmanın huzursuzluğun son bulması adına elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Güçlü ve teknik bir ekiple projelerimizi hazırlıyoruz. Malatya iyi bir belediyecilik hizmeti alamamıştır. Yeni bulvarlar yeni merkezler açılamamıştır. Daha fazla yeşil alan elde edelim diye statlar yıkılmış okullar yıkılmış ama hemen yanı başına yeni bir Belediye hizmet binası inşa edilmiş. Biz 2 ay projelerimizi anlatacağız. Yapılan yanlışları söyleyeceğiz" diye konuştu.