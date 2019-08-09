CHP'li Kiraz'dan belediyeye “ağırlama gideri” eleştirisi

Şimdi soruyoruz bunlara ne yedirip içirdiniz de bu kadar para harcandı. Yazık, günah” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, parti binasında yaptığı basın toplantısında Malatya Büyükşehir Belediyesini eleştirdi. Kiraz, Büyükşehir Belediyesinde CHP'li meclis üyesi sayısının arttığını ifade ederek, belediye yönetimlerini ciddi şekilde rahatsız etmeye başladıklarını söyledi.

Kiraz, Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlanan misafirler için yüklü miktarda para ödendiğini ileri sürerek, “Belediye meclisimize teşekkür ediyoruz. Bu dönemde önemli bir performans sergiliyor. Her gün maalesef öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki izah etmekte ve ifade etmekte zorlandığımız durumun Malatya Büyükşehir Belediyesinde yaşandığını görüyoruz. Tabi bu yaşananların faturasının da Malatyalılara kesildiğini görüyoruz. Faaliyet raporları meclis üyelerimiz tarafından incelenmiş ve bu veriler büyükşehir belediyesinin faaliyet raporunda olan verilerle hazırlamış olduğumuz bilgiler, büyükşehir belediyesinin özel kalem müdürlüğünün görevleri arasında yurtiçi, yurtdışı, temsilci misafirlerinin ağırlanması ve ikram yapılmaktadır. Bu belediyenin normal giderlerinden birisi ama bu kapsamda 2015 yılında 50 tane misafir gelmiş 50 tane misafire 2 milyon 295 lira para harcanmış. Yani bir kişiye 45 bin 900 lira para harcanmış. 2016 yılında 70 tane misafir gelmiş ve toplamda 2 milyon 279 lira para harcanmış kişi başına 36 bin 800 lira para harcamış burada biraz daha tasarruflu davranmış gözüküyor. 2017 yılında 89 misafir gelmiş harcanan para 2 milyon 785 bin TL. Yani kişi başı 31 bin 200 lira harcanmış 2018 yılında 45 tane misafir gelmiş harcanan para 3 milyon 800 bin TL. Yani eski parayla 3 tirilyon 800 milyon sadece 45 tane misafire harcanmış ve kişi başına 75 bin 100 TL yani eski parayla değerlendirdiğimizde 75 milyon bir kişiye sadece ağırlamada para harcanmış. 254 kişi gelmiş ama bu 254 kişi ne yedi, ne içti, nerede yattı bunu bilemiyoruz. Ama 11 milyon 459 bin lira para harcanmış eski parayla değerlendirirsek 11 tirilyon 459 bin lira para harcanmış. Malatya'da bu kadar misafiri ağırlayacak bir yer var mı? Ya da harcayacağımız bu yerleri merak ediyoruz. Misafir ağırlamada yemek giderleri vardır otel giderleri vardır. Tüm bunlar Malatya şartlarında değerlendirildiğinde ağzımızın açık kaldığı bir rakam misafir ağırlamada bir kişiye ne yedirdiniz, ne içirdiniz? Bunu çıkın açıklayın. Bu rakamlarda da şunu gördük Malatya Belediyesi har vurup harman savurmuş ama böylesini göreceğimiz hiç aklımıza gelmezdi. Aklımıza gelmeyen adeta başımıza geldi. Utanmadan sıkılmadan Malatya'da büyükşehir belediye başkanlığı yapmış başkanlar, yönetciler şu rakamları bu faaliyet raporuna yazabiliyor. Hiç değilse buraya koymada sıkılması gerekirdi. Şunu soruyoruz Malatya belediyesi bu kadar zengin mi? Bu ağırlama ve ikram giderlerini nasıl harcadınız? Bunu birisinin çıkıp açıklaması gerekiyor” şeklinde konuştu

Kiraz, mevcut yönetimin geçmiş yönetimden şikayetçi olması gerektiğini ifade ederek, “Yeni belediye yönetimi tasarruf tedbirleri açıkladı. Şunu merak ediyoruz tasarruf tedbirleri içerisinde bu afaki misafir giderleri var mı? Bunlar için bir önlem alındı mı? Bunu merak ediyoruz. Bir misafir için Malatya'da 5 yıldızlı bir oteli tutsanız bu kadar para harcamazsınız mevcut yönetim bunlardan şikayetçiyse biz faaliyet raporlarında yer alan verilerden şikayetçiyiz Malatya olarak dolayısıyla mevcut yönetim geçmiş yönetimden şikayetçi olması gerekiyor. Kim har vurup harman savurmuşsa faturasını bedelini onun ödemesi gerekiyor. Kimsenin bugün askeri ücretle eve ekmek götürmeye çalışan kişiye ödetmeye hakkı yoktur. Sanki belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisinden devralmış gibi gözümüzün içine baka baka 2 milyon TL'ye verilmiş bir ihaleyi yani eski parayla 2 tirilyona iptal ederek sadece 20 bin TL'ye yaptırdık diyor. Aradaki fark yüz katı bir değerle verilmiş bu ihalelerden geçmişte yaralanan kaç kişi var biz de araştıracağız ama mevcut belediye başkanından da bunun açıklamasını bekliyoruz. Aradaki farkı biz izah edemiyoruz. İzah edebiliyorlarsa geçmiş belediye başkanları ya da mevcut başkan bunu halka izah etsinler. Çünkü aradaki rakam uçurum. Bu faaliyet raporları ile ilgili belediye meclis üyelerimiz önemli çalışmalar yürütüyor. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba da önemli çalışmalar yürütüyor, elimizde çok önemli veriler var. Bu bilgileri netleştirdikçe kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.