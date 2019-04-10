CHP'li Kiraz'dan İstanbul değerlendirmesi

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, oy sayımının tekrarlandığı İstanbul'da CHP olarak nöbete devam ettiklerini söyleyerek, YSK'nın tarihsel bir sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.

Kiraz parti binasında yaptığı açıklamada, “İstanbul'da seçimlerin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen sonuçlanamayan bir seçimle karşı karşıyayız. İstanbul'u aşan, Türkiye'nin gündem maddesi olan, dünyanın dikkatle izlediği bir konu, Türkiye'de önemli bir demokrasi sorunu haline geldi. İstanbul örgütümüz, seçilen belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, birçok il başkanımız günlerdir İstanbul'da demokrasi nöbetine katılıyorlar ve mazbatanın alınması konusunda önemli mücadeleler veriyorlar, oylara sahip çıkıyorlar. Milli irade diyenler maalesef bugüne kadar milli iradeye sahip çıkmadıklarını gösteriyorlar. Bunu karşılığında bütün Türkiye'de gündem olan bu durum karşısında bizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı olarak illerimizden eş zamanlı olarak Yüksek Seçim Kurulu'na çağrı da bulunuyoruz. YSK, yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır. YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak, ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. YSK, “Demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye” isteyen iktidar sahiplerine, dur demek zorundadır. YSK'da hakimler mi var. Yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var? bunu demokrasiden yana kararlarıyla göstermek zorundadır. Özetle, iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak, demokrasiye karşı kurulan kumpası, YSK bozmak zorundadır. Bu YSK'nın tarihsel sorumluluğudur” diye konuştu.