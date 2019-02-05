CHP'li Kiraz'ın Ali Ekinci'nin kazanacağına olan inancı tam

Burada konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Battalgazi'de Ali Ekinci'nin seçimi kazanacağına inandığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Bugün İYİ Parti İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal ve İYİ Parti ittifak Battalgazi Adayımız Ali Ekinci partimize bir ziyaret gerçekleştirdiler. Partimize tabi yerel seçim sürecinde yapacaklarımızı birlikte değerlendireceğiz. Ben öncelikle bu ziyareti gerçekleştirdikleri için hoş geldiniz diyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi Türkiye genelinde ve Malatya'da bu yerel seçimlere büyük oranda İYİ Partide güç birliği kapsamında giriyoruz. Tabi bu güç birliği kapsamında girerken hedefimiz en güçlü şekilde bütün ilçelerimizde ve Malatya Büyükşehirde yarışmak. Dolayısıyla bunun alt yapısını uzun süredir birlikte oluşturuyoruz. Bizim şuan da dört ilçede aday çıkarmıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ilçelerde İYİ Parti eğilimi ne olursa bizde o doğrultuda hareket edeceğiz. Tabi bugün merkez ilçe olarak gördüğümüz önemli ilçemiz birçok ilçeden büyük Battalgazi ve tarihsel geleneği de güçlü olan önemli bir ilçe. Tabi dün Yeşilyurt adayımızı çıkartmıştık Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugünde İYİ partinin adayı Battalgazi adayını burada misafir ediyoruz. Battalgazi adayı aynı zaman da Cumhuriyet Halk Partisinin adayıdır. Biz her yerde 31 Mart'a kadar Battalgazi de Sayın Ali Ekinciye ve İYİ Partiye oy isteyeceğiz, destek isteyeceğiz. Battalgazi de Ali Ekinci'nin bakış açısı ile gerçekten oradaki bu dönemde oluşturduğu kadroya baktığımızda da güçlü bir yapı ile hareket ettiğini görüyoruz ve bu algıyı da bütün Malatya'da oluşmaya başlamış durumda. Battalgazi de Ali Ekinci'nin Belediye Başkanı olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal ise, “Başkanım Malatya'yı güzel bir şekilde özetledi. Malatya ilginç bir şehir tarihteki seçimlere baktığınız zaman genelde iktidar partilerine teveccühü üst düzeyde olmuştur. Malatya da yaklaşık olarak 17 yıldır süre gelen bir yönetim biçimi var. Bu yönetim biçiminin Malatya'yı getirdiği noktayı hepimiz görüyoruz. Belki yüksek seste eleştirmeye çekiniyoruz yazmaktan çekiniyoruz ama ikili konuşmalarda hepimizin hem fikir olduğu birçok sorunu içinde barındıran bir şehir pozisyonuna düşürülmüştür. Biz 2019 31 Mart yerel seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisinde bir ittifak anlaşması yaptık. Bu ittifak anlaşmasının içinde de Malatya önemli bir yer arz ediyor. Malatya büyük şehir belediye başkanı olarak ittifak adayımız Soner Bey, bunun haricinde bir ilçemizde yarış olacak Yeşilyurt ilçemizde ayrı ayrı adaylarımız olacak. Bunun haricinde geri kalan ilçelerimizde İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tek aday olarak seçime gidiyor” diye konuştu.