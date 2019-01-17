CHP'li Soner Gökçe'den muhtarlar derneğine ziyaret

Yeşilyurt Muhtarlar Derneğini ziyaret eden, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe, "Çevreyolunun altı hizmette önceliğimiz olacak" dedi.

Gökçe ve beraberindeki heyetin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz, "Soner Gökçe Malatya'mızın bir evladı, Malatya'nın sorunlarını bilen bir kişidir. Gökçe'nin Malatyamız için güzel projeler hazırladıklarını biliyoruz Allah utandırmasın çıkmış oldukları bu yolda kendilerine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde çevreyolu alt bölgesinin ihmal edildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökçe ise "Malatya hepimizin ortak değeri ve sevdası, toplumsal değerlerimize sahip çıkacağız. Malatya'daki sivil toplum kuruluşlarımız bizler için çok önemli ve burada çok kutsal bir görevi yapıyorsunuz, muhtarlarımızın görevleri kutsal. Bu güne kadar ihmal edilmiş bölgeler var, bunlardan bir tanesi çevre yolunun altı. Maalesef yerel yönetimlerde arkadaşlarımız bu güne kadar buralar ihmal etmişler. Bizler kesinlikle çevre yolunun altına önem vereceğiz, bunu bilmenizi istiyorum" diye konuştu.