CHP'liler, Başkan Kızıldaş başkanlığında toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya'nın Arguvan İlçesinde bu yıl seçilen yeni başkanlarla ilk toplantısı ilçe belediye başkanı Mehmet Kızıldaş başkanlığında yapıldı

Arguvan Belediyesi Kadın Dinlenme evinde düzenlenen toplantıda konuşan Arguvan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “ Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. İlçe örgütümüz ile birlikte uyum içerisinde çalışarak önümüzde ki seçimlerde CHP‘nin İktidar yürüyüşüne ilçemizden çok önemli bir katkı olacağına inanıyorum” dedi

CHP Arguvan İlçe Kadın Kolları Başkanı Gül Nilay Millaoğlu da, “Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir. Bu halkın partisidir. Bu duygu ve düşünceler ile hareket ederek sorumluluklarını en iyi bilen partililerdir. Ben varsam varım ben yoksam yoğum bizim partide asla olmamalıdır. Partiye karşı hiç kimsenin küsmeye veya ben yoğum demeye hakkı yoktur. Hiç kimse ile kırgın olamayız. Herkesi kucaklayacağız. Hatalarımız kusurlarımız olabilir. Bunun konuşulup çözülme yeri, partinin çatısı altında olmalıdır” ifadelerini kullandı.

CHP İlçe Başkanı Ekber Aslantürk ise “ Cumhuriyet Halk Partisi, ayrıştırıcı değil birleştiricidir. İktidar yürüyüşümüz, bu güç ile kadınlarımızın fedakar çalışmaları ile olacaktır” dedi.

Programa, ilçe belediye başkanı Mehmet Kızıldaş, Partinin İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, Arguvan İlçe Kadın Kolları Başkanı Gül Nilay Millaoğlu , CHP Kadın Kolları İl Başkanı Güllü Tuncer, İlçe Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk ve partililer katıldı.