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CHP'nin Malatya'daki ilk adayı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Akçadağ Belediye Başkan Adayının Mustafa Korkmaz olduğu açıklandı.


2019 yerel seçimleri için aday belirleme çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi'nde Akçadağ Belediye Başkan Adayı belli oldu. CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, 31 Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerde Akçadağ Belediye Başkan Adayının Mustafa Korkmaz olduğunu açıkladı. CHP'nin tüm örgütleri ile yerel seçimlere hazır olduğunu kaydeden Aslan, "Başkan adayımız Korkmaz ile başaracağımıza inanıyoruz. Akçadağ belediyesini geri alacağız" dedi.

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