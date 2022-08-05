Cihat Arslan: "Yaş ortalamamız 19,9 ile Türkiye'de belki bir rekor"

Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sezona Malatya'da hazırlanan takımdaki oyuncuların yaş ortalamasının 19.9 olduğunu belirten Teknik Direktör Cihat Arslan, “Türkiye'de belki bir rekor” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde sezon öncesi kampa giren sarı-siyahlılar, 14 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak olan Bodrumspor maçına hazırlanıyor. Transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle zor bir ekonomik süreçten geçen Yeni Malatyaspor'da, çoğunluğunu altyapıdan gelenlerin oluşturduğu oyuncular ile sezona hazırlanan Teknik Direktör Cihat Arslan, “Bu çocuklara güveniyoruz. Yaş ortalamamız 19,9. Türkiye'de belki bir rekor” dedi.

Sıcak havaya rağmen Malatya'da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Arslan, kulüpte yönetimin değişmesine de değinerek, “Değerli kişilerden oluşan, fedakar bir yönetim oluştu. Zorlu şartlarda taşın altına gövdelerini koydular” dedi. Yeniden sözleşme yapabilecekleri oyuncularla görüştüklerini de belirten Arslan, “Mukavele yapabileceğimiz oyuncularla görüştük. İçeride olan ve değer görmemiş oyuncular muhatap alındı, onlara değer verildi. Onlarla iyileştirmeler yapıldı. Şu an bir sıkıntımız yok. 2-3 kişinin daha iç transferde hallolması gereken şeyler var, onlar da hallolursa Bodrumspor ile lige başlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Lig'de sahaya her zaman kazanmak için çıkacaklarını ve rakibin kendileri için fark etmediğini belirten teknik patron Arslan, “Ligde hedefler puanlarla tespit edilir. Biz her maça kazanmak, puan almak için çıkarız. Puan tablosu bizi nereye götürür bilmiyorum ama öncelik ayaklarımızın yere sağlam bastığı, Yeni Malatyaspor'u sağlam bir kulüp haline getirebilmek. Bunu da başarmak için önemli bir yol kat ettik. Bazı noktalarda yeteneğimiz kısıtlı olabilir ama futbolcuların yürekleri ve fiziksel olarak katacaklarına kefilim. Sonuna kadar mücadele edebilecek bir takımımız var” şeklinde konuştu.

Sezon öncesi kamptaki oyuncu yaş ortalamalarının da 19,9 olduğunu ve bunun belki de bir Türkiye rekoru olabileceğini belirten Arslan, tüm Malatyalıların da kendilerine destek vermesini istedi. Son olarak Donsah'ın da yeniden aralarına katıldığını anımsatan Arslan, “Bu güzel birliktelik devam ediyor. Malatyalılar bilsin ki Cihat Hoca gitmedi, onlar için savaşıyoruz” diye konuştu.