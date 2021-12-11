Çimento yüklü tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da çimento yüklü tırla otomobil çarpıştı. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.P. idaresindeki 46 AAU 842 plakalı Toyota marka otomobil ile V.D. yönetimindeki 23 LK 873 plakalı Mercedes marka çimento yüklü tır Doğanlar Mahallesi mevkiinde çarpıştı. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı üşürücü itfaiyenin yaklaşık 15 dakikalık bir çalışması sonrasından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.