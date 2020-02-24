Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 22-23 Şubat tarihleri arasında Cimnastik Salonunda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Cimnastik Grup Müsabakaları sona erdi.

Birbirinden çekişmeli geçen Cimnastik yarışlarının ödül törenine Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Fırat gençlik Merkezi Müdürü Şeyma Eryılmaz katıldı. Dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesinin verilmesinden sonra hatıra fotoğrafı çektirilerek Grup yarışmaları sona erdi. Dereceye giren takımlar ise şöyle oluştu: Erkeklerde Malatya birinci, Kızlarda Elazığ birinci, Tunceli ikinci, Bingöl üçüncü, Malatya ise dördüncü oldu.

Ferdi kızlarda ise Elazığ'dan Asya Beren Çatak birinci, Tunceli'den Öykü Lorin Çetindağ ikinci, Elazığ'dan Amina Erva Salman ise üçüncülük elde etti. Dereceye giren takımlar 28 -29 Mart 2020 tarihleri arasında yine Malatya Cimnastik Salonunda yapılacak ANALİG Yarı Final Müsabakalarında mücadele edecek.