Çınar, basın ile buluştu

Malatya'da gazetecilerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt'un kalkınmasında sizlerin büyük emeği var” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programa katılan basın mensuplarıyla tek tek tokalaşarak sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 7 gün 24 saat boyunca gönüllülük esasına göre çalışan basın mensuplarının tespit ve önerilerinin beş yıl içerisinde devasa yatırımlara kavuşan Yeşilyurt'un değişiminde ve kalkınmasında önemli bir yer kapladığını söyledi.

Programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya'daki basın mensupları ile bir arada olduklarını söyleyerek, “Halkımızın haber alma hakkını sağlayan, mesai kavramı gözetmeksizin her koşulda mesleğini icra eden tüm medya çalışanı arkadaşlarımıza düzenlediğimiz programıza katılımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Malatya ve Yeşilyurt'un yerel yönetimleri olarak farklı alanlarda halka hizmet ettiklerini belirten Çınar, “Bölgemizin ihtiyaçlarını giderme, halkımıza daha rahat ve refah yaşam alanları sunmak adına sosyal, kültürel, eğitim, sportif, çevresel hizmetlerin yanı sıra alt ve üst yapı hizmetleri kapsayan her alanda yüksek tempoda çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizi halkımıza duyuran ve tanıtan basın mensuplarımızla her daim birlikteyiz, hepimizin amacı Malatya'yı büyütmek ve kalkındırmaktır. Hayatın her anında bulunan, acısıyla sevinciyle insan hayatında olan her şeyi yerinde gözlemleyip haberleştiren değerli basın mensuplarımız dünya ile insanlar arasında köprü vaziyeti görmektedir” ifadelerine yer verdi.

Gazetecilerin çok kutsal ve önemli bir görevi üstlendiğini dile getiren Çınar, “Çok zor ve meşakkatli şartlarda çalışan basın mensuplarımızla her zaman iyi bir diyaloga ve iletişime sahibiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak hizmetlerimiz hakkında sizlere sürekli bilgiler paylaşıyoruz, istişare ediyoruz. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte sosyal medyanın farklı alanlarını halkımız daha yakından takip etmektir. Gelişime açık, teknolojiyi sürekli takip eden yerel bir yönetim olarak sosyal medya ağlarını yerinde ve hızlı bir şekilde kullanıp, sizlere ve hemşirelerimize bu şekilde de ulaşıyoruz. Gerek sosyal medya olsun gerekse sizlerin destek ve ilginizle Yeşilyurt'taki büyük değişimi anlık ve hızlı bir şekilde hemşirelerimizle paylaşıyoruz. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzde bu anlamda çok aktif ve verimli hizmetlerde bulunarak tanıtımlarımızı, haberlerimizi ve çalışmalarımızı sizlerin desteklerinizle vatandaşlarımıza ulaştırmaktadır. Yeşilyurt Belediyesi ile basın kuruluşları arasındaki birliktelik ruhu çok iyi bir düzeydedir, bu gelişmelerde hizmetlerimizin daha iyi olmasını sağlamaktadır. Bölgemizin gelişmesine ışık tutan gerek fiziki yatırımlarımız gerekse de örnek gösterilen sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerimizi sizlerin destekleriyle hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bizim göremediklerimizi bize hatırlatıp, dolayısıyla yol gösterici olmaları kentimizin ve ilçemizin daha fazla gelişmesine sebep olmaktadır. Bu büyük sorumluluğu hakkı ile yerine getirmek hususunda özveri ile görev yapan gazetecilerimize müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hayatın her anında oldukları için sorun ve sıkıntılarla ilgili bilgi sahibi olan basın mensuplarımızın tespitlerini her zaman ciddiye alıyoruz. Sizlerden gelen eleştirilere, tenkitlere, yapıcı ve tavsiye edici haber ve değerlendirmelere her zaman için gönülden ve kalben açığız, bundan sonrada açık olmaya devam edeceğiz. Bu birliktelik ve dayanışma ruhumuzu daha güçlü hale getirmemiz, memleketimize daha hayırlı ve güzel işler yapmamızda bize katkı sağlarken, Malatya ve Yeşilyurt'un her alanda daha fazla büyümesine katkı sunmaktadır” şeklinde konuştu.

Gazetecilerin görüş, öneri ve tespitlerini her zaman önemsediklerini ifade eden Çınar, yerel ve ulusal medya kuruluşlarının kamunun sesi olduğunu ifade ederek, “Medyanın farklı alanlarında görev yapan basın mensuplarımız zorlu, meşakkatli ve ulvi bir görevi yerine getirmekte, saygı duyulan bir meslek yapmaktadırlar. Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın yanı sıra birlikte mesai yaptığımız basın mensuplarımızın öneri ve analizlerine her zaman önem veriyoruz. Sizlerle beraber olmaktan, sizlerle beraber çalışmaktan büyük bir zevk ve onur duyuyorum. Yağmur, çamur demeden zor şartlar altında çalışan basın mensuplarımıza tüm hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum”ifadelerine yer verdi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimiyle ilgili gelen sorulara yanıt veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle mahalli idareler seçiminde Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday gösterilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Omuzlarımızdaki yükün farkındayız, daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz, milletimize aşk ve sevdayla hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim nasip eder, hemşirelerimizde destek verirlerse Yeşilyurt için çok güzel projelerimiz ve yatırımlarımız olacaktır. Bizler her zaman halkımızın içerisindeyiz, makam değil gönüllere talibiz. Yeşilyurt son yıllardaki yatırımlarla sağlıklı ve planlı olarak büyümektedir, bu güzel gelişmelerin üzerine yeni hizmetlerimizi ekleyerek halkımızın refah düzeyini artırıp, yaşam kalitesini daha iyi noktaya taşıyacağız. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak, 7'den 70'e bütün hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetlerimizin sayısını artıracağız. Hemşehrilerimize hizmet etmekten şeref duyarız. Yeşilyurt'u birlikte kalkındırmak, birlikte güçlendirmek için elimizden gelen gayreti gösteririz” diye konuştu.