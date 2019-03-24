Çınar çalışmalarını sürdürüyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Çınar, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Bostanbaşı Mahallesinde kurulan pazarı ziyaret etti. Pazarcı esnafına bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Çınar, vatandaşlara "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bez torba dağıttı.

Mehmet Çınar daha sonra Kadiruşağı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çınar, Yeşilyurt'u 5 yılda marka ilçe konumuna getirdiklerini ifade ederek, devasa projelerine yenilerini ekleyerek, "Yeşilyurt'u yeni dönemde yeni projelerle daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Mehmet Çınar daha sonra Atalar ile Yalınkaya Mahalleleri ortak toplantısı ve Bentbaşı ile Seyran Mahallesinde düzenlenen toplantılara katıldı.

Çınar, mahalle toplantısında yaptığı konuşmada, Yeşilyurt'u her alanda büyütüp, ileriye taşıdıklarını ifade ederek, "İlçemiz nüfus itibariyle yüzde 20 büyüdü. Bütçesi beş katına çıktı. Çalışan sayısı yedi kat arttı. Yeşil alan sayısı iki katına çıktı. Yeşilyurt'umuzu marka ilçe konumuna kavuşturduk" dedi.

Yeşilyurt'a önemli hizmetler yaptıklarını, yeni dönemde de vizyonel çalışmaları hayata geçireceklerini dile getiren Çınar, "Bizler Yeşilyurt'ta göreve başladığımız günden bugüne birçok kez bu bölgeye geldik. Bir kısım eksiklikleri giderdik, çalışmalarımız devam ediyor. Yeşilyurt 2014 yılında 6 belde ve ilçe belediyesinden oluşuyordu. O dönemde 267 bin nüfusu vardı. Şuanda 320 bin nüfusa ulaştık. Bütçemiz 40 milyon iken 200 milyona ulaştı. Bin 500 personelle Yeşilyurt'umuza hizmet ediyoruz. Yeşilyurt'umuzda her alanda gelişim sağladık. Artık Yeşilyurt'umuz Malatya'mızda da, ülkemizde de marka şehirler arasında yerini aldı. Biz de yapmış olduğumuz projelerin bize vermiş olduğu hevesle, deneyim, becerilerimizle yeni dönemde Yeşilyurt'u daha ileriye taşıyıp, daha yüksek çıtalara ulaşacağız" diye konuştu.