Çınar, Çilesiz semt pazarı ve yaşam merkezini inceledi

Çilesiz Mahallesinde yapımına başlanan ‘Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi' inşaat alanında incelemelerde bulunan Malatya'nın9 Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'un yeni kimliğine yakışan yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemek adına çok titiz çalışıyoruz” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik hizmetleriyle Yeşilyurt'a yeni modern yaşam alanları kazandırmaya devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Çilesiz mahallemizde toplam 7 bin 926 metrekare alan üzerine inşa edeceğimiz ‘Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi' projemizin inşaat işleri tüm hızıyla sürmektedir. Yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağımız çok amaçlı sosyal yaşam merkezimizin 2.170 metrekaresi Semt Pazarımız, 200 metrekaresi Millet Kıraathanemiz, 240 metrekaresi Restorantımız, 395 metrekaresi Fıtness Salonumuz, 300 metrekaresi Çocuk Oyun Alanımız, 222 metrekaresi Dükkânlarımız, 794 metrekaresi ortak kullanım alanlarımız, 1.482 metrekaresi ise 118 araçlık Açık Otopark olarak hizmete girecektir. İç ve dış mimarisinin yanı sıra çevre düzenlemesi ve aydınlatmalarıyla 7'den 70'e tüm hemşerilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde Yeşilyurt'umuza kazandıracağımız bu özel projemizin 844 metrekaresi yürüyüş alanları, 1.279 metrekaresi ise peyzaj ve yeşil alan olarak değerlendireceğiz. Yeşilyurt'un yeni kimliğine yakışan yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemek adına çok titiz çalışıyoruz. Bizim için Yeşilyurt'umuzun her noktası ayrı bir değer ve kıymet taşımaktadır. Her bölgemizin sosyal ve kültürel yapısına yeni değerler katacak projelerimizle Yeşilyurt'umuzun geleceğine kıymetli eserler emanet etmeye büyük bir kararlılıkla devam ediyoruz. Projemiz, ilçemizin planlı ve sağlıklı büyümesine, halkımızın mutlu ve huzurlu yaşantısına anlam kazandıracaktır. Şimdiden Yeşilyurt'umuza ve Çilesiz Mahallemize hayırlı uğurlu olsun, emeği geçen herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.