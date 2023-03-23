Çınar: “Esnaflarımızın fedakarlığı ve özverisi her türlü takdirin üzerindedir”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, deprem bölgesi olan Malatya'da esnafları ziyaret ederek, “6 Şubat'ta ki depremlerin ardından çok büyük sıkıntılar yaşamalarına rağmen ticaretlerini sürdürmek adına büyük bir fedakarlık örneği sergileyen esnaflarımızın özverisi ve gayreti, hayatın normale dönmesi noktasında başlatılan çalışmalara çok büyük katkı sağlamaktadır” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Meyve ve Sebze Hali ile Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek burada ticari faaliyetlerine yeniden başlayan esnaflarla tek tek görüşüp yapılan çalışmalar ve ihtiyaçları ile ilgili görüşmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği ticari alanlardaki eksikliklerin ve taleplerin çözüme kavuşması noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatyalı esnafların yaşanılan zor süreçte ortaya koydukları fedakarlık ve özverinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.

Ziyareti sırasında bütün esnaflara ‘geçmiş olsun' dileklerini paylaşan talepleri tek tek dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremde çok büyük kayıplar veren, büyük bir yıkımla karşı karşıya kalan kentimizde esnaflarımızın ve hemşehrilerimizin yaşadıkları sıkıntıları çözüme kavuşturmak için büyük bir çaba gösteriliyor. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizle dayanışma içerisinde olup, bu zorlu dönemi el birliğiyle inşallah atlatacağız” dedi.

Yaşanan bu sıkıntılı sürecin atlatılması adına özellikle ekonomik faaliyetlerin ara verilmeden devam ettirilmesinin önemine değinen Çınar, “İki büyük deprem ve ardından aşırı yağışlardan dolayı yaşanılan zorluklara rağmen ticari hayatını sürdürme noktasında büyük bir fedakarlık gösteren bütün esnaflarımıza öncelikle teşekkür ediyorum, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. ‘Ahi Evran' ruhundan aldığı güç ve ilhamla birlikte işine dört elle sarılıp vatandaşlara hizmet etmeyi ilke hale getiren esnaflarımızın bu çalışkanlığı, azmi ve gayretini takdirle karşılıyoruz. Bizlerde sabahın erken saatlerinden itibaren işyerinin ve dükkanın kapılarını hemşehrilerimize açarak helal rızkının peşinden koşan esnaflarımızı sık sık ziyaret ederek, ihtiyaçlarının çözüme kavuşması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bugünde Meyve ve Sebze Halimiz ile Canlı Hayvan Pazarımızdaki esnaflarımızla bir araya geldik, taleplerini bire bir öğrendik. Esnaflarımızın ve yetiştiricilerimizin yaşadığımız bu zorlu süreçte işlerine dört elle sarılmaları, ticari faaliyetlerini sürdürme noktasında ki kararlı duruşları gelecek adına hepimize umut olmuştur. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta gerek konteyner çarşılarımızla gerekse de esnaflarımızın şartlarının düzeltilmesi noktasında üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte hareket ederek, dayanışma içerisinde tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar temenni ediyorum” diye konuştu.