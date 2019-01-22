Çınar, Hasan Çalık Devlet Hastanesini ziyaret etti

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Erhan Berk'ten çalışmalar hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'nın sağlık turizminde gelişen ve ilerleyen bir anlayışa sahip olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nin tadilat ve bakım çalışmalarından sonra modern bir görüntüye kavuştuğunu dile getiren Çınar, yeni bir ek binaya kavuşup mevcuttaki bölümleri iyileştirilen hastanenin sağlık turizmine ciddi katkılar sunacak bir yapıda hizmet verdiğini söyledi.

Hasan Çalık Devlet Hastanesinin yenilenme sürecinde gereken desteği verdiklerini dile getiren Çınar, “Sağlık alanındaki yatırımlar ve sunulan hizmetler toplumların gelişim düzeyini ortaya koyan en önemli göstergelerdir. Kentlerin tarihi mekanları, turistik alanları, yemekleri, geçmişten gelen kadim medeniyet özelliklerini dış dünyaya tanıtılmasının tarihine baktığımız zaman sağlık turizminin önemli bir yer kapladığını görmekteyiz. Turizmi sadece deniz ve güneşi olan yerlerle sınırlı tutmak, sadece bu alanlarla turizmi geliştirmek günümüz şartlarında mümkün değildir. Kentlerin gastronomi dünyasındaki yeri ve konumu, kış dönemindeki etkinlik alanları ve sağlık yönünden gelişmişlik seviyesi turizm ve tanıtım çalışmalarına ciddi katkı sunmaktadır. Özellikle insanların tedavilerini yaptırdıkları, umutsuz vaka olarak görülen hastalıklarına çözümlerinin bulunduğu, uzman doktor ve bilim adamlarının çalıştıkları sağlık kurumlarının fazlalaşmasına hassasiyetle bakan, bu alanda ciddi yatırım yapan ülkelerin ve kentlerin dünya genelinde daha fazla tercih edildiği kabul edilen bir gerçektir” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin son 16 yılda sağlık yatırımlarında çok büyük mesafeler aldığını belirten Çınar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde özenle durduğu sağlık yatırımlarından büyük ölçüde nasibini alan Malatya'mız ise sağlık turizminde isminden söz ettirmeye başladı. Büyük devlet adamı, hemşehrimiz eski Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal'ın adının verildiği Tıp Merkezimiz, dünyada saygın bir yere sahip, marka olmuş çok kıymetli bir sağlık tesisidir. Uzman hekimlerin ve modern cihazların bulunduğu bu dev yatırımın Malatya'da olması bizim için en büyük avantajdır. Bununla birlikte Karaciğer Nakil Enstitüsü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin hizmete girmesi, 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin yanı sıra Onkoloji Hastanesi ile ilgili çalışmaların hızla devam etmesi, 300 Yataklı Battalgazi Devlet Hastanesinin inşaat ihalesinin yakın bir zamanda yapılacak olması sağlık yatırımlarında kentimizin hak ettiği hizmetleri görmesine vesile olmuştur. Doğanyol, Arguvan, Kale ve Kuluncak gibi ilçelerimizde yapılacak hastanelerin ihalelerinin tamamlanması merkez-kırsal ayrımı yapmadan sağlık yatırımlarının tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde devam ettiğinin en açık göstergesidir. MR cihazından tomografi cihazına, ultrason cihazından diyaliz merkezine, ambulans, helikopter ambulansı ve kar paletli ambulans aracına kadar bu alanda ki ciddi yatırımlar ve destekler Malatya'nın sağlık yatırımlarında ne kadar ileride olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Malatya'nın sağlık turizmin de daha fazla tercih edilen kentler arasına girmesi adına Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm girişimlere destek verdiklerini kaydeden Çınar, “İlçemiz sağlık turizminde öncü ve önde olabilmesi adına gereken alt yapıya sahiptir. Hasan Çalık Devlet Hastanemizin son yapılan ek binasının yanı sıra mevcuttaki alanlarının daha güzel bir görüntüye kavuşması Yeşilyurt'un sağlık turizminde ‘bende varım' demesine yol açmıştır. Hastanemizin insanlarımıza yakışan seviyede sağlık hizmetlerini vermesini sağlayacak duruma ulaşmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hükumetimize, Bakanlarımıza, Valiliğimize, Milletvekillerimize, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine, Hastane Başhekimliğine, emeği geçen kamu, kurum ve kuruluşlara hemşehrilerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hastanemiz kapasitesi ve kalite seviyesi yüksek hizmetleriyle Malatya'mıza, Yeşilyurt'umuza ve bölgemize yakışan bir seviyededir.” diye konuştu.