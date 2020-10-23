Çınar, işyerlerinde incelemelerde bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs salgınıyla etkin ve kararlı bir şekilde mücadele etmek adına başlattığı ‘7 Gün Boyunca 7 Ayrı Konuda Denetim' faaliyetleri gereği, Yeşilyurt'un farklı bölgelerindeki işyerlerini ziyaret ederek, temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Yeni Sanayi Sitesi ve Çukurdere Mahallelerinde ki esnafları ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni tip korona virüs salgınına karşı herkesin daha dikkatli olmasını istedi.

İçişleri Bakanlığının ‘7 Gün Boyunca 7 Ayrı Konuda Denetim' başlığı altında yayımladığı talimatın ardından Yeşilyurt'taki faaliyetlere hız verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere İçişleri ve diğer ilgili Bakanlıklarımızın yayılım hızı artan koronavirüs salgınıyla daha etkin ve kararlı bir şekilde mücadele etmek adına önlemlerini artırdılar. İçişleri Bakanlığımızın 81 İl Valiliğine gönderdiği ‘7 Gün Boyunca 7 Ayrı Konuda Denetim' başlığı altındaki talimatı gereği bizlerde Yeşilyurt Belediyesi olarak kendi bölgemizde üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yerine getirmekteyiz. Bizim için aslolan insanlarımızın sağlığı ve refahıdır. Özellikle havaların soğumaya başladığı bugünlerde kapalı ortamlarda çok fazla kalmamaya, kaldığımız takdirde de maskelerimizi çıkarmamaya özen gösterelim. Pandemi salgınından bir ve beraber hareket etmemiz halinde kurtulabiliriz. Herkes maskesini takmalı, sosyal mesafe kuralına uymalı ve bu şekilde kendini sevdiklerini korumalıdır. Kimse bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmamalıdır. Korona virüs salgınına karşı belediye olarak çalışmalarımızı aksatmadık ve aynı şekilde devam ediyoruz. Bununla birlikte maske kullanımına karşı herkesi bilgilendiriyoruz. Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafını temiz tutarak sağlıklı ortamlarda halkımızın yaşamasını sağlıyor, dezenfektan çalışmalarını sürdürmekteyiz. Zabıta İşler Müdürlüğü ekiplerimiz açıklanan kurallara göre işyerlerinde denetimlerini yoğunlaştırdılar. Bizlerde çalışmaları sürekli takip ediyoruz, bugünde ilçemizin farklı bölgelerindeki esnaflarımızı ziyaret ederek, gerekli uyarılarda bulunduk. Kurallara uyan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Temizlik, maske ve mesafeyi hayatımızın merkezine yerleştirmeliyiz” dedi.

“Örnek ve marka yatırımlarımızın temelinde: ortak akıl ve istişare var”

Başkan Çınar, esnafların ekonominin belkemiği olduğunu hatırlatarak, “Ekonominin belkemiği olan esnaflarımızın rahat ve iyi koşullarda ekonomik hayata katma değer katması adına elimizden geleni yapıyoruz. Esnaflarımızla, vatandaşlarımızla bir ve beraber hareket ederek daha güçlü yarınlara hep birlikte kavuşacağız. Bu tür esnaf ziyaretlerinden maksimum seviyede faydalanıyoruz, yapılan hizmetleri konuşuyoruz, yeni yatırımlarımızı anlatıyoruz, yeni öneriler dinliyoruz ve bunları hizmetlerimize dâhil ediyoruz. Vatandaşlarımızın fikir ve önerilerini hassasiyetle dinleyip, sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilirlik üzerine inşa ettiğimiz kurumsal yapımızı, bu tür mahalle ve esnaf gezileriyle daha güçlü bir zemine yerleştirmeye gayret ediyoruz. Esnaflarımızın ve hemşerilerimizin de hizmetlerimizden memnun kalmaları, güler yüzle biz karşılamaları ve taleplerini güzel bir şekilde sunmaları, yeni hizmetler üretme noktasında bizi teşvik etmektedir. Bölgemize örneklik teşkil eden yatırımlarımızı işte bu tür ziyaretlerden çıkardığımız sonuçlara göre şekillendiriyoruz ve gerçeğe dönüştürüyoruz. 7'den 70'e herkesle çok güzel iletişime ve diyalog ortamına sahibiz. Tüm esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Bizleri güler yüzüyle karşılayan esnafımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.