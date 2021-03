Çınar, ‘kayısı çiçeği şenliği' davetlilerini Çırmıhtı'da ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından düzenlenen ‘Kayısı Çiçeği Şenliği' için Malatya'ya gelen acente ve tur sahipleri, yuotuberlar, gezginler ve gurmeleri, tarihsel ve kültürel yapısıyla dikkat çekici bir atmosfere sahip Çırmıhtı'da misafir ederek, bölgenin tarihi, medeniyeti ve yöresel lezzetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Üç gün boyunca Malatya'nın farklı bölgelerindeki kültürel mekanları gezip, yöresel lezzetlerin tanıtımına yönelik faaliyetleri yerinde inceleyecek olan davetlileri Gedik Kültür Otağında ki kahvaltı programında misafir eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bölgeye özgü 44 çeşit ürünün yer aldığı kahvaltılıklar, ekmekler ve diğer ürünlerin hazırlanışı ve sunumları hakkında bilgiler paylaştı.

Yeşilyurt'un tarihi, kültürü ve yemeklerini tanıtmak adına çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Malatya'mızın kültürü ve yemeklerini tanıtmak adına ‘Kayısı Çiçeği Şenliği' gibi güzel bir organizasyona ev sahipliği yapan Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanımız ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerimi sunarken, gezi programına katılan acente ve tur sahipleri, yuotuberlar, gezginler ve gurmeleri, doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra birbirinden lezzetleri yöresel lezzetleriyle gastronomi dünyasında yakın zamanda ismini duyuracak olan Yeşilyurt'umuzda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Kayısının dünya başkenti olan Malatya'mız tarihi, medeniyeti, kültürü ve yemekleriyle Anadolu medeniyetinin tüm unsurlarına sahip, hızla gelişen ve değişen bir kenttir. Malatya'mızın gastronomi dünyasında daha iyi seviyeye gelmesi için top yekün bir seferberlik başlatıldı. Üç gün sürecek olan gezi ve inceleme programlarını içerine alan, ülkemizin birçok kentinden gelen gezginler, tur operatörleri, gurme ve gezginlerin yer aldığı, geniş katılımlı Kayısı Çiçeği Şenliği de bu gayretlere ayrı bir anlam yükleyecektir. Kayısı bu güzel kentin can damarıdır, olmazsa olmazıdır. Kayısımızın tanıtımı için bu organizasyonu güzel bir başlangıç olarak görebiliriz. Bu tür farklı organizasyonlar kentimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal gelişim düzeyine önemli katkılar sunmaktadır. Kültür ve yemek tanıtımı için önemli çalışmalar yapan il dışından gelen misafirlerimizin destekleriyle inşallah Malatya'mız ve Yeşilyurt'umuzun zengin potansiyeli dünyanın dört bir tarafına yayılacaktır” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'un gelenek ve görenekleriyle, yöresel lezzetleri ve yemekleriyle, mesire alanları ve tarihi konaklarıyla, müzeleri ve doğal zenginlikleriyle herkesin mutlaka görmesi gereken özel bir ilçe olduğunu söyleyen Başkan Çınar, “ Yeşilyurt'umuzun köklü tarihinden aldığımız ilhamla birlikte kültürümüzü ve yemeklerimizi tanıtmak adına Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi projelerimizin çatısı altında çok sayıda yatırımı bölgemize kazandırdık. Yeşilyurt'u gastronomi ve kültür kenti olarak tanımlayabiliriz. Köklü tarihimiz ve yemeklerimizin yakından tanınması, yerli ve yabancı turistlerin bölgemizdeki eşsiz güzellikleri keşfetmeleri içinde gerek yatırımlarımızla gerekse de bu tür organizasyonlara destek vererek, sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz. Doğal güzellikleri ve tarihsel kimliğiyle farklı güzelliklere sahip Çırmıhtı bölgemizde bulunan Lezzet Caddesinde ki Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızı restore ederek bölgemizdeki gerek geleneksel yaşam gerekse de yemek kültürümüzün tüm boyutlarıyla tanıtıldığı ve sergilendiği mekanlara dönüştürdük. Yeşilyurt'umuz, konakları, müzeleri ve dönüşüm projeleriyle isminden söz ettirmeye başladı. Konaklarımızın her birine farklı fonksiyonlar yükleyerek tava ve fırın yemeklerimizin hazırlanışı ve sunumunun yanı sıra yöresel eşyaların tanıtımını güçlü ve kalıcı bir anlayışla yapmaktayız. Bir kentin tanıtımında yemekler özel bir konumdadır, çünkü bir yere gittiğiniz zaman mutlaka oranın lezzetinden tatmak istersiniz. Sabah kahvaltılıklarımızın tanıtımını akıllarda kalacak şekilde, etkili bir tanıtım yöntemiyle yapabilmek adına dört dörtlük bir şehir olan Malatya'nın plakası olan 44'ten yola çıkarak, gelen misafirlerimizi 44 çeşitten oluşan kahvaltı menüsüyle ağırlama kararı aldık. Bugün ki sabah kahvaltımızda da 44 çeşit kahvaltımızı sizlerin beğenisine sunduk. Dört dörtlük şehirde 44 çeşit kahvaltıyı gerçeğe dönüştürüp, bu alandaki tanıtımlara da örnek olduk. Bölgemizin güzelliklerine değer katan yatırımlarımız sayesinde son zamanlarda çok sayıda sinema, dizi ve klip gibi sanatsal çalışmalarda burada yapılmaya başlandı. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu tür sanatsal çalışmaların bölgemizde yapılması için her türlü desteği sağlıyoruz. Yakın zamanda sizler gibi çok sayıda yotuberler, gezginler ve gurmelerin bölgemize akın edeceklerine inanıyorum. Özellikle dünya ve ülkemizin farklı noktalarına turlar ve geziler düzenleyen siz değerli misafirlerimizin burada gördüklerinizi sosyal paylaşım hesaplarından yayınlayarak Yeşilyurt'umuzun tüm köklü tarihi ve yemeklerini daha geniş kesimlere tanıtma fırsatı da yakalamış olacağız. Bizler sizlerle birlikte her türlü projede çalışmaya hazırız. Böylesine güzel ve anlamlı buluşmayı hayata geçiren, emek ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Zeki Saygı, Malatya'nın kültürü ve yemeklerini tanıtmak adına düzenledikleri organizasyona destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Diğer davetliler ise, Yeşilyurt'a özgü vegan ve vejeteryan yemeklerinin yanı sıra 44 çeşitten oluşan kahvaltı menüsünün tanıtımına yönelik yatırımların hayata geçtiği Yeşilyurt'un tarihsel hüviyeti ve yemekleriyle gastronomi dünyasına farklı bir soluk kazandıracağını söylediler.

Yeşilyurt'u çok beğendiğini ifade eden yemek uzmanı ve Yazar Sahrap Soysal, “Konukseverliği ve yöresel ikramlarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Burada çok güzel bir ortamda ağırlandık.18 yıldır gelip gittiğim Malatya'yı çok seviyorum. Buraya geleceğimi duyan herkes gün kurusu kayısı istedi benden, giderken mutlaka götüreceğim. Sizlerle gurur duyuyoruz, Malatya insanı güler yüzlü, çok tatlıdır, yemekleri ise olağanüstüdür. Türkiye'nin en önemli vejeteryan mutfağı, Malatya mutfağıdır, tabii ki bunları daha fazla tanıtmak gerekiyor. Gastronomi anlamında çok güzel yatırımlar yapıldığını gördüm, tebrik ederim“ dedi.

Yemek yazarı ve gurme Aynur Ayaz ise “ Malatya'nın bende ayrı bir yeri var, yıllar önce burada kiraz festivaline gelmiştim. Malatya'da gastronomi ve inanç turizmi noktasında güzel faaliyetler yapılıyor, burada yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekebilecek çok değerli kültürel mekanlar var. Malatya bu bölgedeki kentler içerisinde cazibesi yüksek bir kenttir“ ifadelerini kullandı.

Malatya ve Yeşilyurt'un kültürel değerleri ve yemeklerinin daha güçlü bir şekilde tanıtılmaya ihtiyacı olduğunu belirten Osmanlı Mutfağı Araştırmacısı Aydın Demir, “ Malatya'yı yıllardır tanırım ve bilirim, burada görev yapan bazı akrabalarımın burayla ilgili övgü dolu sözleriyle bu güzel kent ile aramızda gönül bağı oluştu. Malatya dendiği zaman; misafirperverliği ve yemekleri aklımıza geliyor. Malatya'nın vegan ve vejeteryan yemeklerinin daha fazla ön plana çıkması gerekiyor” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kahvaltı ikramından sonra Gedik Kültür Merkezinden başlayarak Yeşilyurt'un köklü tarihi, kültürel değerleri, yemekleri, yöresel eşyaları, meslek dalları ile gelenek ve göreneklerinin tanıtımı için yapılan konaklar ve müzelerin olduğu Lezzet Caddesinde ki kültürel mekanlarda ağırladığı misafirlerine, sosyal ve kültürel hizmetler hakkında bilgiler paylaştı.

Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Gastronomi Konağı, Kahve Konağı, Butik Otel, Mutfak Sanatları Merkezi ve Kent Belleği Müzesinin hedef ve amaçları ile özel alanlarda sergilenen nostaljik eşyalar hakkında misafirlerine bilgiler veren Başkan Çınar, konaklarda yer tahsisi yapılan Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifi ile Derme Kadın Kooperatifinin faaliyetleri ile sokak ve cephe sağlıklaştırma projeleri üzerine bilgiler verdi.