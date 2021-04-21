Çınar, kursiyerlerle bir araya geldi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kiltepe Meslek Edindirme Merkezimizde devam eden sanatsal ve meslek edindirme kurslarımız sayesinde her yaştan vatandaşımızın sosyal ve kültürel yönlerinin gelişmesine katkı sunuyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Meslek Edindirme Merkezinde açılan tekstil ve bağlama kursunu ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını yerinde takip etti. Bağlama kursunda gençler tarafından gerçekleşen müzik dinletisini takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar daha sonra kadınların ev ve ülke ekonomisine olan katkılarını artırmak amacıyla açılan kursta biçki, dikiş, nakış ve tekstil makinesi kullanımı gibi alanlarda eğitimlerin verildiğini tekstil kursuna giderek kursiyerlerin ele emeği göz nuru eserlerini inceledi. Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezine gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Son yıllardaki yatırımlarla çehresi değişmeye başlayan Kiltepe ve çevre mahallelerimizin hizmetine sunduğumuz Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezimizde sanatsal, sosyal ve kültürel alanlarda çok faydalı etkinlikler düzenliyoruz. Bu merkezimizin daha aktif olabilmesi için Erdem Okulumuz ve tekstil kursumuzdan sonra bağlama kursumuzu da faaliyete sunduk. Bayanlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını teşvik etmek amacıyla açtığımız tekstil kursumuz aracılığıyla organize sanayi bölgelerine ara eleman yetiştiriyoruz. Bayanlarımızı farklı iş alanlarında istihdam ederek hem ev bütçelerine hem de ülke ekonomisine olan katkılarını artırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın buradaki etkinliklere gösterdiği ilgi hepimizi mutlu etmektedir, çok yoğun talep alıyoruz” dedi.

Çınar, 7'den 70'e tüm vatandaşların sosyal ve kültürel yönlerinin gelişmesine destek verdiklerine dikkat çekerek “ Bir yandan bayanlarımızın el becerilerini geliştirip meslek sahibi olmalarına kapısını aralayan buradaki mekanımız diğer taraftan farklı yaş gruplarından gelen kursiyerlerin katılımıyla gerçekleşen sanatsal kurslarımızla aktif bir görüntüye ulaştı. İŞ-KUR, Malatya Aile Eğitim Derneği ve Halk Eğitim Merkezimizin destekleriyle açtığımız tekstil kursumuz sonunda kursiyerlerimize sertifikalarını takdim edeceğiz. Bayanlarımızın alın teri ve bin bir emekle hazırladıkları kıyafetler başta olmak üzere diğer tekstil ürünlerini satıp ev bütçelerine katkı sağlamaları aşamasında tüm desteği vereceğiz. Bununla birlikte organize sanayi bölgeleri ve sanayi alanlarımızda yeterli bilgi ve donanıma sahip personel talebinde bulunan işyerlerimize burada yetişen kursiyerlerimizi yönlendirip onların iş sahibi olmalarının önünü açacağız. Bizden ve İŞ-KUR'dan yetişmiş eleman talebinde bulunup bu kursumuzu destekleyen bazı fabrikalar ve işyerlerimiz tekstil kursumuza makine ve kumaş desteğinde bulundular, onlara da teşekkür ediyorum. Bu tür meslek edindirme kurslarımız sayesinde mahallelerimizin bir yandan sosyal yaşam seviyesini artırırken diğer taraftan ekonomik anlamda daha iyi bir seviyeye gelmesini sağlamış oluyoruz. Vatandaşlarımızın zamanlarını daha yararlı ve faydalı geçirebilecekleri imkanlar sunarak, tüm yaşam alanlarımızın aynı seviyede gelişmesine de öncülük etmiş oluyoruz. Mahalle sakinlerinin ve gençlerin burada ki etkinliklerden memnun kalmaları ve beğenmeleri bizleri mutlu etmektedir. Bölgemizde kültürel ve sosyal etkinliklere gösterilen ilgiyi de hesap ederek şu anda yapımı devam eden bir binayı daha kültür ve sanat merkezi olarak bölgemizin hizmetine sunacağız “ şeklinde konuştu.

Çınar'ın hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş ise “ Belediye Başkanımızın çalışmalarından memnunuz, mahallemize çok güzel yatırımlar yapılıyor, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Çınar'ın kurs ziyaretine Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Habib Ahmet Şahin, Süleyman Bayram, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş'ta eşlik etti.