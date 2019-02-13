Çınar mahalle ziyaretlerine ağırlık verdi

Turgut Özal Mahallesinde düzenlenen mahalle toplantısında vatandaşlarla bir araya gelip, projelerini anlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı, AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, “Beş yıl önce belirlediğimiz hedeflerin büyük bir kısmına ulaşmanın onurunu yaşıyoruz. Yüce Rabb'ime sonsuz hamdolsun ki; beş yıllık çalışma karnemizi yüzümüzün akıyla halkımızla paylaşma imkanına sahip oluyoruz. Halkımızda bu hizmetlerimizin karşılığında hoş sohbetleri ve güler yüzünü bizlerden esirgemiyor” dedi.

Beş yıllık hizmet dönemlerinde Turgut Özal Mahallesine kazandırılan fiziksel yatırımlar ile sosyal sorumluluk projelerini sinevizyon eşliğinde mahalle sakinleriyle paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı, AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, “ 2014 yılında göreve geldiğimizde Turgut Özal Mahallemizde alt ve üst yapı başta olmak üzere sosyal tesis ve park alanları anlamında büyük eksiklikler vardı, ancak şimdi baktığımız zaman bu sorunların yüzde 90 civarında çözüme kavuşturulduğunu görmek hepimizi mutlu etmektedir. Hizmete sunduğumuz park alanları, temizlik hizmetleri, geri dönüşüm evleri, yenilenen trafo binaları, modernleşen ulaşım ağı, kaldırımlarımız, bisiklet yollarımız ve yakın bir zamanda hizmete açacağımız Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşı Hizmet Binamız ile mahallemizin yapısı beş yıl önceye oranla büyük bir değişikliğe uğradı. Kent kimliğine artı değerler katan hizmetlerimizle modern yaşam koşullarına ulaşan buradaki hemşehrilerimize beş yıl önce ne sözü verdiysek bugün o sözü yerine getirmenin kıvancı içerisindeyiz, işte AK Partinin farkı budur, biz size sevdalıyız, hizmet için varız” ifadelerini kullandı.

2014 yılından bugüne kadar toplumun tüm dinamikleri ve vatandaşlarla muhabbeti kesmeden başarılı hizmetlerin altına imza attıklarını ifade eden Başkan Adayı Çınar, “Seçimden seçime değil, sürekli halkımızla birlikte olduk. 2014 yılından günümüze her anımızı halkımıza faydalı olacak şekilde planladık ve geçirdik. İlçemizin ihtiyaçlarını tespit ederken, vatandaşların beklentilerini de göz önünde bulundurarak buna göre çalışma stratejimizi belirledik. Hemşehrilerimizin hayatın her anında birlikte olup, acıları paylaşıp sevinçleri birlikte yaşadık. Gördüğümüz ilgi ve alaka doğru işler yaptığımızın açık göstergesidir. İnşallah bundan sonra da aynı diyaloğumuzu sürdüreceğiz. Çünkü AK Partimiz en büyük desteği halkından almaktadır” dedi.

Bütün güçleri ve enerjilerini Yeşilyurt'un kalkınması için ortaya koyduklarını dile getiren Başkan Adayı Çınar, “ Bizler makam ve mevki sevdalısı insanlar değiliz, makamlar gelip geçicidir önemli olan gönül ve kalp kazanmaktır. Bir gün bizde bu dünyadan göçüp gideceğiz, gök kubbede hoş bir seda bırakmak için işimizi ciddiyetle yaparak arkamızdan hayır dualarının okunmasını arzu ediyoruz. Yeşilyurt'un yaşam kalitesini arttıracak, şehrimizin çehresini değiştirecek projelerle önümüzdeki beş yılda da hizmet etmek en büyük hedefimizdir” diye konuştu.

Yeşilyurt'un mevcut yapısı, kültürel değerleri ve sosyal dokusunu daha kıymetli hale getirecek yatırımları hayata geçirmenin gururuyla seçim çalışmalarını büyük bir moralle sürdürdükleri hatırlatan Başkan Adayı Çınar, “Biz işimizi gönülden yaptığımız için gönüller kazanıyoruz, beş yıl önce olduğu gibi yine gönüllere talibiz. Türkiye'de yerel yönetimler hamlesini başlatan AK Partimiz, hiçbir zaman yapamayacağının sözünü vermedi, bugünde yine aynı anlayışla halkımıza yapacağımız projelerimizi anlatıyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olarak destek istiyoruz. Hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğimiz sözler vermedik. Bizler milletimize hizmetkar olmak için çalışıyoruz ve koşturuyoruz. Mutlu, huzurlu ve geleceğe güvenle bakan bir Yeşilyurt'u hep birlikte inşa etmek için 31 Mart seçimleri için destek istiyoruz” diye konuştu.