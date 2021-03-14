Çınar, muhtarlarla buluştu

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Muhtarlar Grup Toplantısı' buluşmasında Topsöğüt ve çevre mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, bölgede yapılan ve planlanan hizmetlere ilişkin istişarede bulundu.

Yeşilyurt Kent Konseyi ile Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğü tarafından üçüncüsü düzenlenen Yeşilyurt Belediyesi Topsöğüt Yeşil Konak Hizmet Binasında mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin bölgede hayata geçirdiği fiziksel yatırımların yanı sıra kentsel dönüşüm, tarımsal hizmetler, sosyal, kültürel ve sportif yatırımlara ilişkin bilgiler aktardı.

İki saate yakın süren toplantıda öneri ve tespitlerini paylaşan mahalle muhtarları, çözüm odaklı hizmet anlayışından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

Muhtarlar Grup Toplantısıyla Yeşilyurt'un geleceğine bırakılacak güzel ve modern eserlerin planlamasını yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Kent Konseyimiz ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen grup toplantımızın üçüncüsünü Topsöğüt mahallemizde düzenliyoruz. Bu tür buluşmalardan çok önemli sonuçlar çıkartıp, muhtarlarımızın bölgelerine yönelik sundukları talep ve isteklerini öğrenip, buna göre hizmetlerimizin yol haritasını belirliyoruz. Milletimize hizmet yolunda yol arkadaşlarımız olarak gördüğümüz, talep ve önerilerini her zaman ciddiye aldığımız mahalle muhtarlarımız, doğru, planlı ve sağlıklı yatırımlarımızın hayata geçmesinde çok ciddi destekler vermektedirler. Yerinde hizmet, yerinde çözüm anlayışıyla hareket ederek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerek muhtarlarımız gerekse de kamu, kurum, meslek örgütlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla aramızdaki gönül bağlarımızı canlı ve diri tutarak, Yeşilyurt'umuzu modern ve nitelikli yatırımlarla donatmaya devam edeceğiz “ dedi.

Yeşilyurt'un mevcut potansiyelini daha değerli hale getirip, yeni yatırımlarla 2023 vizyonuna uygun hale getirmek için istişareye büyük önem verdiklerini belirten Çınar, “ Topsöğüt Yeşil Konağımızda düzenlediğimiz toplantımıza katılarak düşüncelerini ve taleplerini bizimle paylaşan muhtarlarımızla çok verimli bir toplantı yaptık. Bölgelerimizin hangi hizmete ihtiyacı var, geliştirebilir yönleri nelerdir, çözülmesi gereken acil sorunlar başta olmak üzere Yeşilyurt Belediye ekiplerimizin bölgelerimizdeki hizmetlerine ilişkin karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk. Mahalleri en iyi tanıyan, insanların sorun ve sıkıntılarını yakından gören, bölgelerin hangi hizmete ihtiyacı olduğu en iyi bilen muhtarlarımızla aramızdaki kuvvetli iletişimi ve diyalogu bu tür toplantılarla daha güçlü bir zemine yerleştiriyoruz. Muhtarlarımızla gerek mahallelerinde gerekse de belediyemizde sık sık bir araya gelerek hizmet rotamızı belirliyoruz. Belirli aralıkla bölgesel olarak yaptığımız toplantılarımızda birbirine yakın olan mahallelerin ortak sorunlarını da çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Bizler katılımcı, çözüm odaklı ve şeffaf belediyecilik anlayışından ödün vermeden, sorunları yerinde tespit edip çözüm odaklı yaklaşımlarla bölgelerimizin gelişimini planlı ve sağlıklı bir bakış açısıyla yürütmekteyiz. Sanayi alanları, tarım arazileri, gelişim gösteren bölgeleriyle son yıllarda çok fazla tercih edilip, 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa ulaşan Yeşilyurt'umuzun dört bir tarafını doğru, planlı ve sağlıklı yatırımlarla güzelleştirmek ve 2023 vizyonuna uygun hale getirmek içinde muhtarlarımızla kurduğumuz sağlam koordinasyon ve işbirliğimizi sürdüreceğiz. Yeşilyurt'u birlikte yönettiğimiz muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek gerek bizim hizmetlerimiz gerekse de diğer kurumlarımızın yatırımlarına ilişkin talepleri öğrenmeye, sorun ve sıkıntıları karşılıklı istişareyle gidermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın Başkanlığında gerçekleşen toplantıya katılan Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, Şahnahan Mahalle Muhtarı Mehmet Şimşek, Suluköy Mahalle Muhtarı Bayram Çay, Sütlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç, Tepeköy Mahalle Muhtarı Mehmet Erkut, Topraktepe Mahalle Muhtarı Abdulkadir Karaman, Kendirli Mahalle Muhtarı Ahmet Demir, Samanköy Mahalle Muhtarı İzzet Patlar, Topsöğüt Mahalle Muhtarı Mehmet Emin İçli, Bindal Mahalle Muhtarı Davut Alkan, Özal Mahalle Muhtarı Kenan Şeker, Kırkpınar Mahalle Muhtarı İzzetin Sayıl, Tohma Mahalle Muhtarı Ali Kaygusuz, Göktarla Mahalle Muhtarı Habip Kutlu ve Duranlar Mahalle Muhtarı Erhan Doğru talepleri ve önerilerini paylaştılar.

Toplantıda, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Muaz İçen, Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Berkant Perktaş, Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Osman Sağdıç ile Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun'da hazır bulundu.