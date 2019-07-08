Çınar Park'a yoğun ilgi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu Galip Demirel Çınar Park'ta güzel bir hizmet verildiğini belirterek, “Mekanımız gerçekten çok güzel” dedi.

Hizmete açılması ile birlikte Orduzu Mahallesi'ne ayrı bir değer katan Orduzu Galip Demirel Çınar Park, hem doğal güzelliği ile hem de sunulan hizmet bakımından vatandaşların akın ettiği mekanların başında geliyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi'nin Orduzu Galip Demirel Çınar Park'ta çok güzel hizmetler sunduğunu belirterek, “Özellikle Battalgazi yöremizde olan, Orduzu'muza hakikaten çok güzel bir hizmet sunuyoruz Çınar Park olarak. Çınar Parkı bilindiği gibi takriben 2 yıldır milletin istifadesine sunulmuş. 2 yıldır özellikle Orduzu'muzun, Battalgazi'mizin, Malatya'mızın hizmetine sunmuş olduk. Gerçekten bugüne kadar buraya gelen insanlar, buradan hep memnun olarak ayrıldılar. Hatta zaman zaman gelen insanlara yer bulamadığımız vakitler oldu. Ama genelde gelen insanlarımızı burada memnun bir şekilde, onlara gerek hizmet kalitesi olsun, gerek ortam olarak insanlarımızı memnun edecek şekilde ayrılmaları için elimizden gelen çabayı, gayreti sarf ettik. Mekânımız gerçekten çok güzel. Akşamları çok serin bir hava burada hakim oluyor” diyerek, il dışından gelen ve Malatya'da bulunan tüm vatandaşların Orduzu Galip Demirel Çınar Park'ta huzurlu bir vakit geçirebileceklerini söyledi.

Orduzu Galip Demirel Çınar Park'a gelen Abdulsamet Akyüz ise, “Orduzulu olarak memnun olduk. Çünkü eskiden burası tarlaydı, şimdide yeşillik, suların içinde, milletin gelip gittiği bir yer” derken, Hasan Bahşi'de, “Çınarın varlığı ayrıca bir tarihi güzellik katıyor. 1000 yıllık bir çınar bildiğim kadarı ile. Belediyenin yaptığı bu restorasyon çalışması da çok güzel olmuş. Bu anlamda tebrik ediyoruz. Şahsen sık sık gelmeyi düşünüyorum” diye konuştu.