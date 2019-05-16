Çınar, şampiyon takımı iftarda ağırladı

F.F. 3.Lig'in yeni takımı Yeşilyurt Belediyespor'un Yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları, futbolcu eşleri ve taraftarları iftar yemeğinde misafir etti. Çınar, şampiyonlukta emeği geçenleri bir kez daha tebrik ederek kutladı.

Beylerderesi Şelale Restaurant'ta düzenlenen iftar programına katılan misafirleriyle tek tek tokalaşarak sohbet eden Çınar, “3.Lige yükselme başarısı gösteren Yeşilyurt Belediyesporumuzun şampiyonluğu, birlik ve beraberliğimizin en açık göstergesidir. İnandık, kenetlendik ve başardık, alın terimizin karşılığında hak ederek ulaştığımız şampiyonluğumuzun coşkusu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Tarihi zaferin mimarlarıyla gurur duyduklarını ifade eden Çınar, “Kulüp Başkanından teknik direktörüne, antrenöründen futbolcusuna, malzemecisinden kulüp çalışanına, taraftarından medya mensuplarımıza kadar bu tarihi başarıda emeği olan herkesi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Malatya'ya yakışan bir sonuç alarak şampiyonluk kupasını kentimize getiren, taraftarlarımızı sevince boğan turuncu-yeşilli takımımızla ne kadar gurur duysak azdır. Malatya futbol tarihine isimlerini altın harflerle yazdıran turuncu-yeşilli takımımızın bu başarısı asla unutulmayacaktır. Çünkü ortada alın teri, mücadele, sabır, azim ve inanç vardır, bu değerler ışığında hak ederek ulaştığımız şampiyonluğumuzu tüm camiamıza armağan ediyoruz. İç ve dış saha maçlarında takımı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, yaptıkları haberlerle takımı motive eden basın mensuplarımıza, futbolcularımızın saygıdeğer aile mensuplarına ve kıymetli eşlerine bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu şampiyonluk tüm Malatyalıların dua ve destekleriyle gelmiştir, bu gurur ve başarı hepimizindir. Biz yeter ki birlikte olalım, kenetlenelim, birbirimize inanalım ve güvenelim, bu dayanışma ruhumuz nice zaferleri ve başarıları peşinden getirecektir. Malatya'yı 3.Ligde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en şirin ilçeleri arasında yer alan Yeşilyurt'un sportif alanlarda hak ettiği noktaya gelmesi için bu tür şampiyonlukların önemli olduğunu ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise , “Zorlu mücadeleler sahne olan grup maçları ve play-off'taki Ağrı 1970 Spor maçlarını başarıyla tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan ve 3.Lige yükselen Yeşilyurt Belediyesporumuz ile gurur duyuyoruz. Bu şampiyonlukta emeği geçen Belediye Başkanımızın şahsında Yönetim Kurulumuzu, antrenörlerimizi, futbolcularımızı, kulüp çalışanlarını, taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.3.Lig'de başarılar diliyorum” diye konuştu.

Güzel bir atmosferde geçen şampiyonluk yemeğinde okunan ezan ve ardından yapılan dualarla birlikte oruçlar açıldı.

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iftar yemeğinin sonunda 3.Lige yükselme başarısı gösteren Yeşilyurt Belediyespor Kulübünün Yönetim Kurulu Üyeleri, antrenörleri, futbolcuları, futbolcu eşleri ve çocuklarının yanı sıra yemeğe katılan diğer davetlilerle günün anısına şampiyonluk pozu verdiler.

İftar yemeğine; AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, M.A.S.K.F. Genel Başkanı Seyfullah Özdemir, TÜFAD Şube Başkanı Nihat Bayındır, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Palancı, antrenörler, futbolcular, futbolcu eşleri ve çocukları, kulüp çalışanları, spor taban birliklerinin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.