Çınar: “Sportif yatırımlarımızı, Yakınca Spor Adası ile taçlandırıyoruz”

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yakınca Mahallesini ziyaret ederek, içerisinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Futbol ve Basketbol Sahaları ile Yürüyüş ve Bisiklet Yollarının bulunduğu 150 bin metrekarelik bir alanda hizmete sunulacak olan Yakınca Spor Adası inşaatını inceledi.

Yakınca Spor Adası içerisindeki yatırımların teker teker hizmete sunulacağını ifade eden Çınar, Yeşilyurt'u spor kenti yapma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Çınar, “Yeşilyurt Belediyemiz, gençliğin belediyesi olarak gençliğe ve gençlere yönelik hizmetlerde öncü olmaya, yeni alanlar açmaya var olan alanların iyileştirilmesine son sürat devam ediyor. Yakınca Spor Adası bu çerçevede yapmış olduğumuz bölgemizin en büyük spor yatırımlarımızdan dan bir tanesi, Tamamen yurtdışı hibe projesi ile yapılan bir proje ve bölgede Melekbaba Gençlik Merkezinden sonra en büyük gençlik merkezlerinden bir tanesi özelikle yapıldığı zaman gençlere yönelik organizasyonlar ve çeşitli branşlarda sportif faaliyetlerin yapılabileceği bölgede bir bütün halinde şehrimizin ihtiyacını karşılayabilecek ve gençlerin sosyalleşebileceği alanlarla ilgili hizmet verecek güzel bir merkez olacak. İnşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor inşallah 2023 yılındayız bu projemizi bu yıl içinde bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağı” dedi.

Yakınca mahallesine kuracakları dev spor yatırımlarıyla bölgenin cazibesini artıracaklarını vurgulayan Çınar, " 2019 Yılındaki mahalle idareler seçimlerinde spora dev yatırımlar yapacağımızın sözünü vermiştik, bugün itibariyle bu hedeflerimizin büyük bir kısmını gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemizin dört bir tarafında hizmete sunduğumuz yeni nesil spor sahalarımızla gençlerimize güzel ve konforlu alanlarda spor yapmalarını sağlıyoruz. İnşallah bu tür yatırımlarla kentimizden çok sayıda gencimizi ilerleyen zamanlarda farklı milli takımlarımıza gönderip, Yeşilyurt'umuzun bu güçlü potansiyelini ülke sporunun hizmetine sunacağız. Yakınca mahallemizde ki toplam 150 dönümlük alanımızı ise Yakınca Spor Adası olarak belirleyerek, burayı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Futbol ve Basketbol sahalarının yanı sıra yürüyüş ve bisiklet yollarıyla baştan aşağıya yeniliyoruz. Spor sahalarımız, sosyal donatılarımız ve dinlenme alanlarıyla burayı daha nitelikli ve modern bir kimliğe kavuşturacağız. Sportif yatırımlara örnek gösterilecek özelliklere sahip Yakınca Spor Adamızın içerisindeki projelerimizi etaplar halinde hizmete sunarak burayı spor merkezine dönüştüreceğiz. Bütün yatırımlarımızda olduğu gibi buradaki sportif projelerimizde gelişen ve değişen Yeşilyurt'umuzun marka değerine önemli katkılar sunacaktır, bizler bu doğrultuda çalışıyoruz. Sadece bugüne değil gelecek nesillere de hitap edecek yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemek için çok titiz ve planlı çalışıyoruz. İlk etapta yarı olimpik yüzme havuzumuza başladık ve tamamlandı. Burası yüzme havuzun dışında tüm vatandaşlarımıza hitap edecek sosyal ve sportif alanlara sahip olacaktır, diğer sportif alanları da bitirerek, buranın daha işlevsel bir hüviyete ulaşmasını sağlayarak, daha fazla hemşerimizin buradan istifade etmesinin önünü açmış oluyoruz. Bu içerisinde buranın tüm hazırlıklarını tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Yeşil alanları, aydınlatmaları ve sosyal alanlarıyla dev bir spor yatırımına daha kavuşacak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz. Yeşilyurt'umuzun en güzel bölgelerinden Yakınca ‘da inşası devam eden Yakınca Spor Adamız başta olmak üzere diğer tüm sportif yatırımlarımızın gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcımız hemşerimiz İhsan Selim Baydaş'a, Milletvekillerimize, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.