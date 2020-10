Çınar, tüm Malatyalıları Cumhurbaşkanı'nın etrafında kenetlenmeye davet etti

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 25 Ekim 2020 Pazar günü düzenlenecek olan AK Parti 7.Olağan İl Kongresine katılacak olan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı misafir edecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, her alanda kalkınma sürecinde olması münasebetiyle dört bir taraftan saldırıya uğrayan Türkiye'nin güçlenerek yoluna kararlılıkla devam etmesi için tüm Malatyalıların her tarihi buluşmada olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenmeye davet etti.

“Cumhurbaşkanımızı, saygı, sevgi ve hoşgörü içerisinde misafir edeceğiz”

25 Ekim Pazar günü Malatya'da tarihi anların yaşanacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Ülkemizin bölgesel ve küresel anlamda büyük bir güç olabilmesi adına atılan dev adımların mimari olan AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, 25 Ekim Pazar günü Malatya'da en güzel şekilde ağırlayacağız. Malatya Büyükşehir Belediyesinin yan tarafındaki alanda sosyal mesafe kuralları altında düzenlenecek olan AK Parti 7.Olağan İl Kongresine teşrif edecek olan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatyalı hemşerileriyle kucaklaşıp, hasret giderecektir. Birlik ve beraberliğimizin teminatı, mazlum coğrafyaların tek umudu olan, Türkiye'mizin her alanda kalkınması adına tarihi adımların atılmasını sağlayan AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hasret ve özlemle bekliyoruz. Malatyalıların gönlünde her zaman farklı bir yerde olan Cumhurbaşkanımızı her zaman olduğu gibi yine büyük bir sevgi, saygı ve muhabbetle misafir edeceğiz. Cumhurbaşkanımızı kentimizde ağırlayacak olmak bizim için onur ve gururdur. Pazar günkü tarihi buluşmanın Malatya'ya yakışan bir güzellikte geçmesi adına Yeşilyurt Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmekteyiz. Bu tarihi buluşma, Malatya'mızın daha fazla büyümesi ve gelişmesi adına bir fırsattır. Malatya'mızda son yıllarda gerçekleşen gerek alt ve üst yapı, gerekse de sağlık, kültür, spor, ticaret, turizm ve eğitim alanlarında gerçekleşen dev yatırımların gerçeğe dönüşmesinde çok büyük destekler sağlayan, her daim Malatya'lıların yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız'ı Malatya'mızın misafirperverliğine yakışan boyutlarda misafir edip, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde her zaman olduğu gibi yine en büyük desteği vereceğiz. Gün birlik ve beraberlik günüdür, gün dört bir taraftan saldırıya uğrayan Türkiye'mizin birliği ve beraberliğini güçlendirmek adına milletimizden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam eden Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenme günüdür. Bu vesileyle; AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek olup, tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacak olan AK Parti 7.Olağan İl Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kongreye katılacak olan tüm hemşerilerimizin temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmelerini özellikle rica ediyorum” diye konuştu.