Çınar vatandaşlara hedeflerini anlatıyor

Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti'den Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mehmet Çınar, seçim çalışmaları kapsamında ev ve mahalle toplantılarında vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını ve hedeflerini anlatıyor. Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri başta olmak üzere kentin muhtelif bölgelerinde ticaretini sürdüren esnafları iş yerlerinde ziyaret eden, vatandaşlarla ise düzenlenen toplantılarda bir araya gelip sohbet eden AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, “ Çıktığımız kutlu hizmet yolunda Yeşilyurt'umuzda 7'den 70'e girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Yeşilyurt'ta yeni bir tarih yazmak ve rekor seviyesinde oy alabilmek adına kapı kapı dolaşıp, yeni projelerimizi kıymetli hemşehrilerimize detaylı olarak anlatmaktayız” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'u ‘insan odaklı' yatırımlarla daha refah, müreffeh ve yaşam standardı yüksek ilçe konumuna ulaştırmak için 31 Mart seçimlerinin önemli olduğunun altını çizen Başkan Adayı Çınar, "Memleket işi Gönül İşi' anlayışımız doğrultusunda ‘yaptıklarımız yapacaklarımız teminatıdır' düsturuyla hareket ederek son beş yıllık hizmet dönemimizde devasa yatırımlara kavuşup, sosyal sorumluluk projeleriyle isminden söz ettiren Yeşilyurt'umuzun daha fazla gelişmesi, daha fazla kalkınması adına gece gündüz demeden çaba sarf ediyoruz. Modern park alanları, hizmet binaları, çevre düzenlenmeleri, eğitim ve kültürel yönden projeler sayesinde herkesin gıptayla bakacağı bir ilçe hüviyetine ulaşmak için 31 Mart seçimlerinin ülkemiz, kentimiz ve ilçemiz için ne anlam ifade ettiğini vatandaşlarımıza anlatıp, desteklerini istiyoruz. Güzel ilçemizi gerek bizim tecrübe ve birikimlerimizle gerekse de hemşehrilerimizin destekleriyle yeni bir vizyon ve heyecanla daha ileriye taşımak adına daha fazla çalışacağımızın sözünü veriyoruz. AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanımız Sayın Muhammed Emin Yalçınkaya'nın da katılım gösterdiği gezilerimizde bizlerden güler yüzünü ve hoşsohbetini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. 2014 yılından beri her alanda gelişmesini ve ilerlemesini sürdüren Yeşilyurt'ta hayata geçen bütün yatırımlarda en büyük desteği kıymetli hemşehrilerimizden aldık, bundan sonrada el ele gönül gönüle vererek güzel ilçemizdeki kalkınma ve gelişim sürecini sürdüreceğiz. 31 Mart seçimleri Türkiye'nin gelişmesi ve bölgesinde lider olabilmesi adına önemlidir, bizlerde Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yerelde ki elini güçlendirmek için Yeşilyurt'ta yeni bir rekor kırmak ve en fazla oyu alabilmek adına İl ve İlçe Teşkilatımızla birlikte hareket ederek, kapı kapı dolaşıp, vatandaşlarımızın gönül dünyalarında daha fazla yer edinmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, mahalle muhtarlıklarını tek tek gezerek yeni projelerimizi anlatıyoruz, vatandaşlarımızla gerek evlerinde gerekse de sitelerde yaptığımız toplantılarda bir araya gelerek Yeşilyurt'u daha fazla büyütmek için desteklerini istiyoruz. Hemşehrilerimizi gönülden dinlemeye, tevazu, samimiyet ve gayret ile yürekten çalışmaya büyük bir inanç, azim ve gayretle devam ediyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında samimiyetleriyle içimizi ısıtan vatandaşlarımıza ve esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 31 Mart akşamı inşallah mahcup olmayacağız ve kıymetli hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle Yeşilyurt'ta yeni bir destan yazacağız. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.