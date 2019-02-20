Çınar, Yaka Mahallesi sakinleriyle buluştu

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik Yaka Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştiren ve projelerini paylaşan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Çınar, “Yeşilyurt'umuzu Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun hale getirmek temel hedefimizdir” dedi.

Yaka Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği mahalle toplantısında beş yıllık dönemde hayata geçen yatırımlar ve projeleri anlatan Çınar, “ Toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak, temelinde AK Partimizin ‘ değişim ve yenilik' barındıran yatırımlarımızla Yeşilyurt'u her alanda örnek ilçe hüviyetine ulaştırdık. Millet Kıraathanesinden Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerine, Gedik Sosyal Tesislerinden Kadın Yaşam ve Spor Merkezine, Beylerderesi Şehir Parkından Bostanbaşı Kanal Projesine, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Medeniyet Sanat Araştırma Merkezinden Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezine, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisinden Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evine, Çocuk Trafik Eğitim Parkından Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarına, 130 bin kitap ile 120'ya yakın yazarın halkımızla buluşturduğumuz Yeşilyurt Kitap Yurdu projesinden gönüllere dokunan sosyal sorumluluk projelerimize, kamu, kurum ve kuruluşlarımızla ortaklaşa organize ettiğimiz ulusal ve uluslar arası organizasyonlara, alt ve üst yapı yatırımlarından ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak bütün hizmetlerimizle Yeşilyurt'umuz, mazisine layık farklı bir kimliğe büründü.

Yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyoruz. Alemlerin Efendisi Peygamberimiz Hz.Muhammed ( S.A.V.) Hadis-i Şerifinde ‘İki günü birbirine eşit olan zarardadır' diye buyurmaktadır. Yarınlarımızın bugünlerimizden daha iyi olması için her yeni güne büyük bir ümit ve heyecanla uyanıyoruz. Bizler beş yılımızı yatırımlar ve projelerimizle dolu dolu geçirdik. Halkımızla en önemlisi gönül birlikteliğini yakaladık. ‘Memleket İşi Gönül İşi' diyerek ‘Mutlu İnsanların Şehri, Yeşilyurt' sloganımıza uygun yatırımlarla geleceğe daha güvenle bakacağız” ifadelerini kullandı.

Çınar, “Hemşehrilerimiz de beş yıl boyunca bize inandı ve güvendi, bu birlik ve beraberlik anlayışı bizi daha fazla hizmet yapmaya teşvik etti. 31 Mart'ta sizler eğer teveccüh gösterip, desteklerinizi bizden esirgemezseniz ‘tevazu, samimiyet ve güven' ile çıktığımız bu kutlu yürüyüşümüzle daha birçok kalıcı ve nitelikli hizmetleri ilçemize kazandırma sözü veriyoruz. Çünkü bizde boş vaat olmaz, buna sizler ve halkımız şahittir. Beş yıl önce ne vaat ettiysek bugün Rabbime şükürler olsun ki fazlasını yaparak karşınıza gönül rahatlığıyla çıkabiliyoruz. Hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle 31 Mart'ta yeni bir tarih yazarak, AK Partimizin en yüksek oranda oy alması için kapı kapı dolaşıyoruz, işimizi ciddiyetle yapıyoruz. Belediyecilik gönül işidir, bizler gönülden çalıştığımız için halkımızda Allah'a şükürler olsun ki bizim hep yanımızda oldu, dualarıyla bize güç verdiler. ‘İnsani Yaşat ki Devlet Yaşasın' anlayışından yola çıkarak bütün yaşam alanlarımız aynı ölçüde değişime uğradı. Yaka Mahallemizde bu değişimden nasibini aldı. Beş yıl içerisinde bu mahallemizde 840 metre imar yolu açtık, 16 bin 570 metre sathi kaplama ile 6 bin 135 ton sıcak asfalt ile yollarımızı modern hale getirdik. İki adet metruk evin yıkımını yapıp, 70 metre kadastro yolu açtık, 900 ton hafriyat kaldırdık. Mahallemizin alt ve üst yapısını baştan aşağıya değiştirdik, çocuklarımız için çok güzel bir park alanı yaptık. Sosyal sorumluluk projelerimizle halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduk. Memleketimize, kentimize ve ilçemize en güzel ve en iyi şekilde hizmet etmek adına daha fazla hizmet, daha fazla çalışma sözü veriyoruz. Yeni yatırımlar ve projelerimizle bu kalkınma sürecini devam ettirmek için hemşehrilerimizden beş yıl önce olduğu gibi yine dua ve destek bekliyoruz. Halkımızın desteğiyle geleceğe daha huzurlu, mutlu ve güzel bir Yeşilyurt emanet etmek temel gayemizdir. Bütün yatırımlarımız ve projelerimizle Yeşilyurt'umuzu 2023 vizyonuna hazır hale getirmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Cenab-ı Allah, Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde devam eden kutlu yürüyüşümüzde hepimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.