Çınar, yapımı devam eden Gençlik Merkezi'ni inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Melekbaba Mahallesine kazandırılacak ‘Gençlik Merkezi' inşaat alanında incelemelerde bulundu. Çınar, 6 bin metrekare alanda hizmete girecek tesislerin bölgeye farklı bir değer kazandıracağını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ve Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ile birlikte ‘Melekbaba Gençlik Merkezi' inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Gençlik Merkezi projesini yüzyılın yatırımı olarak gördüklerini söyleyen Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, “Mahallemize kazandırılacak olan spor tesislerin planlama aşamasında önceki dönem valilerimizden Ulvi Saran'ın buradaki hazine arazisinin kazandırılmasında katkısı vardır. Şuanki Valimiz Aydın Baruş da projeyi heyecan ve samimiyetle sahiplenerek bütçeden kaynak aradı, destek verdi ve ihaleye çıkardı. Mahallemize ve bölgemize böylesine devasa bir yatırımın gelecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Gençlerimizi kötü alışkanlardan korumak ve spora teşvik etmek için bu tür yatırımların önemi büyüktür. Tesisimizin hayata geçmesinde katkısını esirgemeyen herkese mahalle sakinlerim adına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Melekbaba Mahallesine Türkiye'nin en büyük gençlik merkezlerinden bir tanesini kazandırmak adına çalıştıklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise, “Melekbaba, Taştepe, Hanımınçiftliği ve hatta Eski Malatya bölgesine hitap edecek, hem okullarımızın hem de gençlerimizin faydalanacağı, Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezinin temelini attık ve inşaatı devam etmektedir. Yeşilyurt Belediye Başkanımız da projeyi sürekli takip ediyor, destek veriyor, Allah kendisinden razı olsun. Gelecek nesillerimizi daha fazla eğitim ve sporla buluşturmak adına ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

İnşaat projesi üzerine beraberinde ki heyetle görüş alış verişinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'nın batıya açılan penceresi olan, son yıllardaki yatırımlarla kalkınma sürecini sürdüren Yeşilyurt'un yeni sportif yatırımlara ve tesislere kavuşmasının ayrıcalıklı ve farklı yaşam koşullarının daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarının dışında diğer kamu ve kurumların başlattığı projelerin hayata geçme aşamasında gereken katkı ve desteği verdiklerini hatırlatan Mehmet Çınar, “Bölgemizin sosyal, eğitim, kültürel ve sportif yapısına çok büyük kazanımlar sağlayacak mekanlara sahip olacak şekilde projelendirilen gençlik merkezimizin inşaatı hızla devam ediyor. İki ay önce başlayan inşaat çalışmalarının bu denli hızla ilerlemesinde katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Bu bölgemizin her yönden kalkınması adına gerek kendi hizmetlerimiz gerekse de diğer kamu ve kurumların hizmetlerini yakından takip ediyoruz, elimizden gelen desteği veriyoruz. Burada atıl durumda olan hazine arazisi vardı. Valiliğimiz tarafından başlatılan projelendirme ile her yönüyle modern, nezih alanlara sahip, özelliklere gençlere hitap edecek çok güzel bir spor tesisi yapılıyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin farklı bölgelerindeki eğitim merkezlerimizle gençlerimizin eğitim, spor ve kültürel gelişimlerine katkı sağlıyoruz ve bu alanlarda hayata geçirdiğimiz yatırımların dışında sosyal sorumluluk projelerimizle ilçemizi bölgemizde marka haline getirdik. Melekbaba mahallemizde yapımı devam eden gençlik merkezi gibi dev bir yatırıma çok büyük ihtiyacımız vardı. Spor ve eğitimin bir arada olduğu, gençlerimizin her türlü sportif aktivitelere katılabilecekleri, yaz ve kış dönemlerinde değerlendirilebilecek alanlara sahip çok güzel ve değerli bir tesis inşa edilmektedir. 6 bin metrekare alanda hizmete girecek olan tesisimiz bölgemize farklı bir değer ve anlam katacaktır. Müteahhidimiz de tesislerin bir yıl sonra faaliyete geçebileceğinin sözünü verdi, şu andaki hummalı çalışmada bunu göstermektedir. Şimdiden bu güzel ve modern tesislerimiz mahalle halkımıza ve bölgemize hayırlı olsun. Valiliğimiz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bu güzel projeden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.