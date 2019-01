Çınar, yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2019 yılının ilk bebeklerini ziyaret ederek anne ve babalara hayırlı olsun dileklerini paylaştıktan sonra ‘Hayat Seninle Güzel' projesi kapsamında hazırlanan özel hediye paketlerini takdim etti.

2019 yılının ilk dakikalarında Malatya Beydağı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hasta ve hasta yakınları ile hastane personelinin yeni yılını kutladıktan sonra dünyaya gözlerini açan çocuklarını kucaklarına alan anne, baba ve aile yakınlarına ‘hayırlı olsun' dileklerini sundu.

Dünyaya yeni gelen tüm bebeklerin vatana ve millete hayırlı evlatlar olarak yetişmelerini temenni eden Çınar, yeni yılın ilk dakikalarında bebeklerine kavuşan ailelerin mutluluğunu paylaştıklarını ifade ederken, “ Bir ailenin en büyük mutluluğu şüphesiz o aileye yeni katılan bebeklerdir. Geleceğimizin umudu olan yavrularımızın hayata geldikleri ilk andan itibaren yanında olmak, elinde tutmak ve onlara güzel yatırımlar yapmak gelecek nesillere bırakılacak en değerli ve kıymetli bir yatırım olarak görmekteyiz. 2019 yılının ilk dakikalarında ilçemizdeki resmi ve özel hastanelerde dünyaya gözlerini yeni açan yavrularımızın ilk ziyaretçisi olmak hepimizi mutlu etmiştir. Hayatın her anında hemşehrilerimizle birlikte olmak temel prensibimizdir. Bu anlayış doğrultusunda; ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak, geleceğimiz olan bebeklerimize huzurlu bir hayat dilemek üzere bu ziyaretimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımız bizim her şeyimizdir. Çocuklarımıza güzel bir gelecek sunmak hepimizin öncelikli görevidir. Çocuklarımıza vereceğimiz değer, huzurlu ve mutlu bir geleceğin anahtarıdır. Yeşilyurt'ta dünyaya merhaba diyen her bebek bizim gelecek adına da umudumuz, sevincimiz ve ortak mutluluğumuzdur. Annelerinin kucaklarında yeni bir hayata merhaba diyen minik ellerin hayat boyu kalplerinden sevgi ve merhamet eksik olmasın, bahtları açık olsun, vatana ve millete hayırlı evlatlar olarak yetişmelerini Rabbimden niyaz ediyorum. Tüm bebeklerimize ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum” dedi.

‘Hoş Geldin Bebek' temalı sürdürülen ‘Hayat Seninle Güzel' projesi kapsamında hazırlanan hediye paketlerini aile fertlerine takdim eden Çınar, “Bugüne kadar 12 bin 090 ailemizi bu proje kapsamında ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etmek bizim için gurur vesilesidir. Yeşilyurt Markasına anlam ve değer katan bu tür sosyal sorumluluk projelerimizle hemşehrilerimizin gönül dünyalarında yer almak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Yollar, köprüler yapılır ancak insanımızın kalbine giden yolu bulamazsak, gönül dünyalarında yer edinemezsek yaptığımız yatırımın hiçbir anlamı kalmaz. ‘Hayat Seninle Güzel' projemiz aracılığıyla ailelerin sevincine ortak olmak, onları en mutlu günlerinde yalnız bırakmamaya, çeşitli hediyeler vererek yaşadıkları sevinci paylaşıyoruz”diye konuştu.