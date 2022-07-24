Çınar, yol yenileme çalışmasını inceledi

Zaviye ile Şeyhbayram Mahallelerini birbirine bağlayan yollarda gerçekleşen yenileme çalışmasını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin en kalabalık mahallelerinden olan Zaviye ile Şeyhbayram Mahallemizin trafik akışını rahatlatacak çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Yeşilyurt'un bütün bölgelerinde konforlu ve nezih bir yaşam kalitesine ulaşmak için 7/24 çalıştıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Zaviye ile Şeyhbayram mahallelerimiz arasındaki Gencay sokağımızda bozulan ve yıpranan yolumuzu baştan aşağıya yeniliyoruz. Temel alt yapı işlemlerini tamamlayan ekiplerimiz tam kaplamalı fınısherli sıcak asfalt ile yolumuzu araç ve yaya trafiğine hazır hale getiriyorlar. Vatandaşlarımızın çok yoğun kullandıkları bu yolumuzun akıcı ve güvenli hale getirilmesi bölgedeki trafik akşının da ciddi seviye rahatlamasına vesile olacaktır. Son dönemlerdeki yatırımlarla çok fazla tercih edilen bu tür bölgelerimizin yaşam seviyesini artıracak yatırımlara büyük önem veriyoruz. Yollarımızın ve kaldırımlarımızın düzenlenmesinden aydınlatmalarına, peyzaj yenilemelerinden diğer hizmetlere kadar ihtiyaç duyulan her türlü yatırımı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Özellikle yollarımızın kalitesinin artırılması mahallelerimizde daha güzel ve daha nitelikli yaşam koşullarının oluşmasını sağlıyor. Vatandaşlarımızın ilçemizdeki yollarda sorun yaşamaması için ekiplerimizle birlikte özveriyle çalışıyoruz“ diye konuştu.