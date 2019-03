Çınar'dan büyüme değerlendirmesi

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, "İlçemiz nüfus itibariyle yüzde 20 büyüdü, bütçesi beş katına çıktı, çalışan sayısı yedi kat arttı, yeşil alan sayısı iki katına çıktı. Yeşilyurtumuzu marka ilçe konumuna kavuşturduk" dedi.

Çınar, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Tevfik Temelli esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Çınar, öneri ve istekleri de dinledi. Çınar, daha sonra kurum ziyaretleri kapsamında Devlet Demir Yolları 5. Bölge Müdürlüğü'nde bölge müdürü ve personellerle bir araya geldi.

Mehmet Çınar, kurum ziyaretinin ardından İnönü Mahallesi İstasyon civarındaki esnafları ziyaret etti.

Çınar, ziyaretlerinin ardından Yeşilyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından başlatılan "Yok Artık" projesinin açılışını gerçekleştirerek, ELDAY Derneği ile ortaklaşa düzenlenen Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Eğitim Semineri'ne katıldı.

Burada konuşan Çınar, "Çevreye saygılı şehirler çerçevesinde birkaç yıl önce başlatmış olduğumuz 'sıfır atık' projesi kapsamında Yeşilyurt Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden buyana aslında çevreye saygılı bir şehir oluşturmak için büyük emeklerimiz oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Yeşilyurt Belediyesi öncelikle yerinde ayrıştırma ve hemşehrilerimizin elindeki geri dönüşümü mümkün olan malzemelerin toplanmasıyla ilgili büyük gayretlerimiz oldu" ifadelerini kullandı.

'Sıfır atık' projesi çerçevesinde okullarda ciddi eğitimler verdiklerini kaydeden Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geri dönüşüm projemizin özellikle çocuklarımız üzerinde eğitim noktasında kendilerine çevre bilinci kazandırılması için şuana kadar 64 bin öğrencimize eğitim verdik. Bu eğitimlerimizi de sürdürüyoruz. Bizler özellikle geleceğimizi korumak için çevreyle ilgili yapılması gereken hangi yatırım varsa büyük gayretlerimiz oldu. Sitelerde, AVM'de, kamu kurum ve kuruluşlarında geri dönüşüm kutucukları bırakarak yerinde ayrıştırmaya büyük önem verdik ve çocuklarımızın, eğitilmiş olan gençlerimizin katkılarıyla Türkiye'de çevre konusunda çok saygın bir yerde bulunuyoruz."

Çınar, topladıkları kitaplarla kitaplıklar oluşturduklarını belirterek, "Hatta kütüphane derecesinde mekanlarımız oldu. Bizler çevreci bir belediyeyiz. Çevreyle ilgili büyük yatırımlarımız oldu" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, daha sonra sivil toplum kuruluşlarını ziyaretleri kapsamında Din Bir-Sen Şube Başkanı Yusuf Aslan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Çınar, "Bizler, 2014 yılında büyük Yeşilyurt'un kuruluşuyla birlikte her kesimden vatandaşlarımızla istişareye önem verdik. Mahalleyi tanıyan en iyi kişiler olarak din görevlileriyle de aktif mesaimiz oldu. Sorunu olanlar bazen muhtara bazen de mahalledeki din görevlisine anlatıyor. Amaç, toplumda birlikte yaşamanın en iyi örnekliğini sergileyerek, toplumumuzu güzelleştirmek, geliştirmek, birlik ve beraberliği oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar daha sonra Bem-Bir-Sen Malatya Şubesi'ni ziyaret etti.

Çınar, burada ise "Belediye işi, ekip işidir. Belediyecilik özveri, gönül ve insanların her anlamda tüm ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında oluşan beklentilerin yerine getirilmesidir. Bizde yaptığımız çalışmalarda önce personel mutluluğu, güvenliği, hakkı; sonrasında da iş ve yeni oluşturulacak projelerin yapılması noktasında büyük çabalarımız var. Burada çalışanlarımız büyük bir özveri gösteriyor. Biz her zaman bölgenin faydasına olan, katkı sağlayan işlerle iştigal ettik. Bundan sonrada bunu daha da genişleteceğiz. Biz her alanda çalışıyoruz; hizmet, kültür, çevreci ve sosyal belediyecilik ile hizmetler yaptık. Yeni dönemde de 'gönül belediyeciliği' ile her bir hemşehrimizin yüreğine, gönlüne dokunacağız" diye konuştu.