Çınar'dan Mevlid Kandili mesajı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Alemlerin Efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed'in kutlu doğumunu en güzel şekilde idrak etmeliyiz. Yaşantısı ve davranışlarıyla tüm insanlığa yol gösterici olan Peygamberimizin güzel ahlakını, kendi hayatlarımızda da örnek almalıyız” dedi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) doğum günü olan Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kutlu doğumunun yıl dönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dinimizin emirlerini insanlığa ulaştıran, gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle yaratılış ve var oluşun sırrını anlamaya, bilgi, inanç ve selamete çağıran peygamberimiz, bütün ahlaki güzellikleri yaşayarak öğütleyen örnek bir kişidir. Mevlid Kandili, Peygamberimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattır. Bu nedenle, toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

Bu duygu ve temennilerle, Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlit kandilinin ülkemizin birlik ve bütünlüğüne katkı sağlamasını Yüce Allah'tan niyaz eder Ülkemizin ve tüm İslam Âleminin mübarek Mevlid Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.